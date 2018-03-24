أكاديمي صربي: كفاح إيران ضد الإرهاب حقيقي

بلغراد/ 24 اذار/ مارس/ ارنا - وصف استاذ كلية الاعلام والاتصال بجامعة بلغراد، كفاح إيران ضد الإرهاب حقيقي وقال ان النتائج الايجابية لجهود ايران باتت واضحة لارساء السلام المستدام في المنطقة وفي المقابل تسعي اميركا الي اثارة التوتر لخدمة مصالحها الاقتصادية.

وفي حديث مع مراسل ارنا في بلغراد، وصف 'زوران جيرايكوفيتش'، القوات الايرانية بالمنسجمة في الدفاع عن بلدها ومكافحة الارهاب وقال: من المؤسف ان اميركا وبعض الدول التي تري مصالحها في اشعال فتيل الحرب والتوتر في المناطق المختلفة، تحاول اظهار اجراءات ايران الراسخة في مكافحة الارهاب واحلال الأمن والسلام في المنطقة، غير مهمة بأي شكل من الاشكال.
وصرح بان القوات العسكرية الايرانية التي تعمل وفقا لسياسة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، لم تعتدي علي أي بلد، لكنها في نفس الوقت تتمتع بالجهوزية العالية للرد علي أي عدوان، واظهرت نجاحا باهرا في مكافحة الارهاب.
وأضاف المحلل والكاتب الصربي في الشؤون الدولية : كما هو واضح ان ايران بلد كبير ويتمتع بالقوة العسكرية، وصمد امام الممارسات الشريرة لاميركا، ويعمل وباعتماد سياسات ذكية علي احباط مخططات واشنطن لزعزعة الأمن في المنطقة .
ووصف جيرايكوفيتش سياسة الرئيس الامريكي في الشرق الاوسط علي صلة مباشرة بالسعودية والكيان الصهيوني، وقال ان ترامب ومنذ دخوله البيت الابيض، لم يعتمد أي سياسة مبدئية لمكافحة الارهاب واقرار السلام وازالة التوتر، بل علي العكس، جميع سياساته مبنية علي تشجيع الارهاب واثارة المزيد من التوتر.
ووصف الأكاديمي الصربي، علاقات ترامب مع الكيان الصهيوني والسعودية بالمتينة جدا وغير المسبوقة، وقال ان العامل الأكبر في معارضة ترامب للاتفاق النووي يصب في هذا الاطار.
واضاف ان الاتفاق النووي أثبت صدق ايران في سلمية برنامجها النووي، وهذا ما كشف وبشكل واسع، رغبة العديد من الدول بالتعاون مع ايران في مختلف المجالات.
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أكاديمي صربي: كفاح إيران ضد الإرهاب حقيقي

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