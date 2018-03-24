عالم دين هندي: ايران ادت دورا بارزا في دحر الارهاب بالمنطقة

نيودلهي / 24 اذار /مارس /ارنا-
صرح رئيس منظمة 'زين العابدين' في الهند حسن امام عابدي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ادت دورا بارزا في دحر الارهاب بالمنطقة.

وفي تصريح ادلي به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء 'ارنا' في نيودلهي، الجمعة، لقد شهدنا كلنا بان تنظيم داعش الارهابي تقدم الي مسافة 60 كم من العاصمة العراقية بغداد وكان يهدف لتدمير مرقد الامام الحسين (ع) ولكن حينما دخلت ايران ساحة الحرب تغيرت الاوضاع لمصلحة العراق واضطر داعش للتراجع.
واضاف، انه الان في سوريا ايضا تغيرت الاوضاع لمصلحة الدولة السورية التي حققت الكثير من الانتصارات في ضوء دور ايران في الحرب، كما ان دول المنطقة ايقنت دور ايران المهم في الشرق الاوسط.
واكد عابدي، بان دول المنطقة تدرك بان ايران دولة صديقة وداعمة قوية وتفي بتعهداتها.
واعتبر مزاعم بعض الدول الغربية والاوروبية القائلة بان ايران دعمة للارهاب، بانها اتهامات باطلة ولا اساس لها واضاف، انهم يخشون قوة الثورة الاسلامية وانتشار رسالة الامام الخميني (رض) في العالم ولا يريدون للاسلام المحمدي الاصيل ان ينتشر في الغرب.
وحول الاختلاف بين دور ايران واميركا في مكافحة الارهاب قال، باعتقادي ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يمكنه تحقيق النجاح في سياساته، ودور ايران واميركا في مكافحة الارهاب مختلف تماما، اذ ان اميركا تتظاهر بمكافحة الارهاب فيما نري قائد الثورة الاسلامية يتحدث بمنطقية دوما وان شعوب العالم تثق به.
وحول دور بعض الدول في دعم الارهاب بالمنطقة اعتبر ان السعودية والامارات داعمتان للارهاب واضاف، ان وسائل اعلامهم تظهر بانهما مع الكيان الصهيوني واميركا تحارب الارهاب الا ان هذا الاعلام كاذب، اذ انهم يزعمون بانهم يكافحون داعش فيما يقومون بتمويله من جانب اخر.
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عالم دين هندي: ايران ادت دورا بارزا في دحر الارهاب بالمنطقة

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