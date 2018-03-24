السيد الحوثي: الاميركي قادم الي بقية العالم ليستعمر ويدوس الكرامة الانسانية

جاء ذلك في خطاب ديني ثقافي القاه السيد الحوثي امس الجمعة بمناسبة جمعة رجب، وذكري دخول اليمنيين الإسلام، وقال ان أعداءنا يهدفون للسيطرة علينا علي نحو الاستعباد فلا يبقي لنا لا قرار ولا رؤية.

واضاف السيد الحوثي في خطابه: ان الأميركي قادم إلي بقية العالم لا بحرية ولا بفعل خير بل قادم ليستعمر ويستحمر وينهب ويدوس الكرامة الانسانية ويسيطر سيطرة مطلقة، لافتا الي ان بعض السذج ينظرون إلي أميركا أنها تعني حقوق الانسان والديمقراطية والحرية وهي آتية إلينا بكل هذا وهذه نظرة استحمار بكل ما تعنيه الكلمة من معني.

وأكد قائلا: ان أمتنا تعاني من استهداف خطير في الهوية الإيمانية وما يعرف بالحرب الناعمة، معتبرا ان الهدف من الحرب الناعمة هو السيطرة المباشرة والتحكم التام بالإنسان وتجريده من محتواه الأخلاقي والقيمي.

وتابع: ان قوي الطاغوت تعمل ضمن برنامجها الشيطاني لضرب القيمة الانسانية، ويجب أن يعرف الانسان ما هي أهداف قوي الطاغوت وما هي مشاريعها وماذا تريد، فبعض الناس ليس لهم قيمة ويعرضون نفسهم ومواقفهم للبيع ونحن عانينا في هذا العدوان من بعض هؤلاء الناس الذين اشتراهم العدوان.

واضاف السيد الحوثي: ان الأعداء يسعون لأن يسلبونا من حريتنا في الوقت الذي يحتقروننا فيه ولا يريدون لنا الخير وما يريدونه مبني علي مصالحهم، لافتا الي ان المسألة اليوم هي أطماع المستكبرين والطغاة الذين يريدون السيطرة علي كل شيء.

واعتبر السيد الحوثي ان الايمان علي الطريقة التكفيرية مزيف وهو وسيلة لتطويع وتشويه صورة الإسلام التحرري الحضاري.

واشار الي ان احتفاء الشعب اليمني بذكري جمعة رجب باعتبارها ذكري اعتناق عدد كبير من اليمنيين للإسلام شيء عظيم، لافتا ان الكثير من أبناء شعبنا اليمني اتجه للإسلام بكل طواعية ووعي صادق.

وأضاف: في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها أمتنا علينا أن نستفيد من هذه الذكري بالحفاظ علي هوية شعبنا وترسيخ هذه الهوية الأصيلة.

واعتبر ان قيمة الانسان هي بمحتواه من الوعي والمبادئ والمفاهيم الصحيحة والقيم وإذا فرغ من محتواه الانساني يصبح الانسان كالأنعام ويخسر ما ميزه الله به عن الحيوانات.

وأردف: يجب أن ننظر لمسألة الهوية كمسألة ترتبط بعلاقة وثيقة جداً بالحرب والصراع وتمثل ركيزة أساسية لصمودنا، مضيفا: ان المعركة علي مستوي الشعب اليمني والأمة هي معركة سيطرة علينا وهذا عنوان جامع لهدف معركة العدو معنا.

انتهي ** 2342

