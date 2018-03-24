ايران تخسر امام تونس في اطار التحضيرات للمونديال

طهران / 24 اذار /مارس /ارنا-
خسر المنتخب الوطني الايراني امام نظيره التونسي بهدف مقابل لاشيء في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء امس الجمعة، علي ملعب رادس بتونس، في إطار تحضيرات الفريقين، للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا.

سجل هدف اللقاء، ميلاد محمدي، لاعب المنتخب الإيراني، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71، بعد تصويبة وهبي الخزري.
وفرض منتخب تونس، سيطرته النسبية من البداية، وهدد مرمي المنتخب الإيراني، بعدة محاولات في الدقيقتين 4 و 29 من قبل وهبي الخزري، وفي الدقيقة 26 من قبل نعيم السليتي.
ومع مضي وقت المباراة تحسن اداء ايران وكانت لها في الدقيقة 15 ركلة جزاء واضحة لم يحتسبها الحكم حينما تعرض المهاجم كريم انصاري فرد لعرقلة داخل منطقة الجزاء التونسية.
وكانت هنالك محاولة تسجيل في الدقيقة 20 من قبل انصاري فرد الذي سدد كرة راسية تصدي لها الحارس التونسي جيدا.
وكاد فخر الدين، ان يفتتح لتونس في الدقيقة 64، بعد جهد من وهبي الخزري، الذي مرر كرة متقنة للأول، لكن فشلت الهجمة.
ورد المنتخب الإيراني، علي هذه الفرصة، في الدقيقة 67، عن طريق إحسان حاج صفي، الذي نفذ ركلة حرة، تصدي لها الحارس بن مصطفي بنجاح.
وفي الدقيقة 71، راوغ الخزري، الدفاع الإيراني، وصوب نحو المرمي، لكن الحارس علي رضا بيرانوند تصدي لها، لتعود الكرة وتصطدم بزميله ميلادي محمد، وتسكن الشباك.
وأنقذ الحارس التونسي بن مصطفي، فرصة ثمينة لإيران، في الدقيقة 88 ، حينما تصدي لكرة مهدي ترابي المنفرد به.
وتلعب ايران ضمن المجموعة الثانية بالمونديال مع المغرب واسبانيا والبرتغال فيما تلعب تونس في المجموعة السابعة مع منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.
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ايران تخسر امام تونس في اطار التحضيرات للمونديال

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