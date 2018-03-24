العبث بقذيفة هاون يودي بحياة شخصين ويصيب آخرين في غرب ايران

ايلام / 24 اذار / مارس /ارنا-
ادي العبث بقذيفة هاون الي مصرع شخصين واصابة اثنين آخرين في منطقة بمحافظة ايلام الواقعة غرب ايران.

وقد انفجرت القذيفة وسط اسرة حينما كانت تقضي عطلة عيد النوروز وبداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) في منطقة بانكول الغابية التابعة لبلدة سرابلة بقضاء جرداول الواقع علي بعد 35 كم الي الشمال من مدينة ايلام مركز محافظة ايلام غرب ايران.
وافادت التقارير الواردة ان رب الاسرة حاول استخدام صاعق التفجير للقذيفة من اجل الصيد ما ادي الي انفجارها الذي اودي بحياته وحياة نجله واصابة اثنين آخرين من الاسرة.
يذكر ان بعض الاهالي في مناطق غرب ايلام يستخدمون احيانا معدات حربية كالديناميت والقنابل اليدوية واشياء اخري من مخلفات الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية 1980-1988)، بصورة غير مشروعة وخطيرة لغرض الصيد، الامر الذي يؤدي احيانا الي انفجارها ووقوع ضحايا او جرحي.
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العبث بقذيفة هاون

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العبث بقذيفة هاون يودي بحياة شخصين ويصيب آخرين في غرب ايران

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