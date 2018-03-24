شرطة لندن مقصرة في عدم توفيرها الحماية اللازمة للسفارة الايرانية

وفي تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الجمعة، قال ديزائي الذي عمل فيما سبق مسؤولا لعمليات شرطة لندن في منطقة كنزينغتون وتشلسي في العاصمة البريطانية لندن، هنالك في منطقة كنزينغتون اكثر من 120 سفارة وان احد الاجراءات الاساسية للشرطة هو صون هذه المباني الدبلوماسية من احتمال تعرضها لهجمات واعتداءات.

واضاف، لاشك ان السفارة الايرانية هي احدي السفارات التي يحتمل تعرضها لهجوم، لذا فان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي تقييمات الشرطة ازاء الاخطار الناجمة من تعرض هذه السفارة لهجوم محتمل.

واضاف، لقد كان من المفروض ان تتخذ الشرطة البريطانية اجراءات اكثر صرامة لحماية السفارة الايرانية، وعلي السفارة ايضا ان تفكر جديا بتدابير الحماية الخاصة.

وفي الرد علي سؤال حول الافراج بكفالة عن الافراد الذي اعتدوا علي السفارة الايرانية في لندن، اعرب ديزائي عن اعتقاده بانه كان من المفروض الا يتم الافراج عنهم لحين اجراء المحاكمة، لان الاحتمال وارد بان يشنوا اعتداء اخر علي السفارة.

انتهي ** 2342

