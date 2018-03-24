ايران تؤكد ضرورة التعاون الاقليمي والعالمي لحل ازمة المياه

جاء ذلك في كلمة القاها خوشرو يوم امس الجمعة خلال اجتماع العقد الدولي للعمل 'الماء من اجل التنمية المستدامة' في الجمعية العامة العامة لمنظمة الامم المتحدة.

واعتبر عقد هذا الاجتماع مبادرة جاءت في الوقت المناسب في ضوء ازمة المياه العالمية خاصة في الدول الجافة وشبه الجافة واضاف، ان ارساء التعاون الاقليمي والعالمي يعد ضروريا في هذه الظروف.

واكد مندوب ايران ضرورة ان تعمل منظمة الامم المتحدة بفاعلية لتحقيق الهدف السادس من اهداف التنمية المستديمة خاصة عن طريق الاجماع والتعاون علي مستوي المناطق وفي المقياس العالمي، عبر دعم الدول النامية وتطوير طاقاتها.

ونوه خوشرو الي اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بقضية المياه كاولوية مهمة واشار الي اجراءات الحكومة الايرانية في سياق خطة التنمية السادسة واضاف، ان ايجاد نظام الادارة الشاملة والمستديمة للمياه والرقي بجودة مياه الشفة والاستفادة المستديمة من المياه خاصة في القطاع الزراعي، تعد جانبا من هذه الاجراءات.

يذكر انه لتعجيل الجهود المبذولة للتصدي للتحديات المتعلقة بالمياه، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الفترة بين عام 2018 و 2028 عقدا دوليا للعمل، ’’الماء من أجل التنمية المستدامة‘‘، والذي بدا بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمياه في 22 آذار/مارس 2018 وينتهي مع حلول نفس المناسبة في 22 آذار/مارس 2028.

انتهي ** 2342

