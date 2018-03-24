قاسمی: الریاض اوصلت المبادرات السیاسیة لحل الازمات الي طریق مغلق

طهران / 24 اذار / مارس /ارنا-
اكد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی بان الریاض اوصلت جمیع المبادرات السیاسیة لحل الازمات فی المنطقة الي طریق مغلق.

وفی الرد علي التصریحات الاخیرة لوزیرة الخارجیة السعودی عادل الجبیر فی معهد بروكینغز للابحاث فی واشنطن، قال قاسمی، انه (الجبیر) یتحدث عن الحل السیاسی لازمات المنطقة خاصة ازمة الیمن فی حین ان بلاده اوصلت جمیع المبادرات السیاسیة (لحل الازمات) خلال الاعوام الثلاثة الاخیرة الي طریق مغلق.
واضاف، ان الجبیر لا یتحدث سوي بلغة القنابل والنیران والعنف مع الشعب الیمنی المظلوم الذی یعانی من الحصار والمجاعة.
وتابع قائلا، انها لیست المرة الاولي التی یقوم فیها المسؤولون السعودیون حینما تطأ اقدامهم ارض الحكام المتغطرسین بتجاوز الحد فی الوقاحة والصلافة والتفوه بالكلام العبث والاباطیل.
وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، انه لیس خافیا الیوم فی العالم علي الجمیع وحتي علي حكامهم الامیركیین، ای دولة وای فكر، ان لم نقل المصدر الوحید فهما المصدر الرئیس والمروج للارهاب وزعزعة الامن والتطرف وعدم الاستقرار فی المنطقة والعالم.
واضاف قاسمی، ان ایران الشامخة دولة بحدود طبیعیة وتاریخ وحضارة طویلة وعریقة، ولاشك ان حدودها الثقافیة هی ابعد من حدودها الجغرافیة وهو فی الحقیقة نفوذ ذاتی وتاریخی وخالد.
واكد بان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة كان لها علي الدوام جهد مستمر ومتواصل فی مسار ارساء السلام وترسیخ الامن والاستقرار وكذلك مكافحة الارهاب والتطرف والعنف؛ ای التصدی لذلك الارهاب والتطرف والعنف المتوحش الذی فرضه البعض بالبترودولار والدعم الامیركی علي شعوب المنطقة.
وكان وزیر الخارجیة السعودی عادل الجبیر الذی یرافق ولی العهد محمد بن سلمان فی زیارته الي واشنطن، قد اتهم فی تخرصاته فی معهد بروكینغز للابحاث، ایران بدعم الارهاب.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

قاسمی

الریاض

الازمات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قاسمی: الریاض اوصلت المبادرات السیاسیة لحل الازمات الي طریق مغلق

معظم المشاهدات

قائد حرس الحدود الايراني: حدود البلاد البرية والمائية تحظي بمستوي عال من الامن

قائد حرس الحدود الايراني: حدود البلاد البرية والمائية تحظي بمستوي عال من الامن

وزير الأمن الايراني: الانتاج الايراني جدير بالدعم

وزير الأمن الايراني: الانتاج الايراني جدير بالدعم

استقلال ايران السياسي يعد رصيدا كبيرا لها

خطيب الجمعه بطهران:

استقلال ايران السياسي يعد رصيدا كبيرا لها

السيد الحوثي: مقولة بن سلمان فارغة والسعودية ستفشل

السيد الحوثي: مقولة بن سلمان فارغة والسعودية ستفشل

السلطان قابوس يهنئ الرئيس روحاني بحلول عيد النوروز

السلطان قابوس يهنئ الرئيس روحاني بحلول عيد النوروز

أحدث الأخبار

مدينة حرستا في الغوطة الشرقية اصبحت خالية من الإرهاب

بخروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم إلي محافظة إدلب

مدينة حرستا في الغوطة الشرقية اصبحت خالية من الإرهاب

السيد الحوثي: الاميركي قادم الي بقية العالم ليستعمر ويدوس الكرامة الانسانية

السيد الحوثي: الاميركي قادم الي بقية العالم ليستعمر ويدوس الكرامة الانسانية

ايران تخسر امام تونس في اطار التحضيرات للمونديال

ايران تخسر امام تونس في اطار التحضيرات للمونديال

العبث بقذيفة هاون يودي بحياة شخصين ويصيب آخرين في غرب ايران

العبث بقذيفة هاون يودي بحياة شخصين ويصيب آخرين في غرب ايران

شرطة لندن مقصرة في عدم توفيرها الحماية اللازمة للسفارة الايرانية

قائد سابق في الشرطة البريطانية:

شرطة لندن مقصرة في عدم توفيرها الحماية اللازمة للسفارة الايرانية

موضوعات مرتبط