زيارة جبهات الحرب المفروضة استراتيجية لتأصيل ثقافة الدفاع المقدس

و وصف مسؤول العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري الايراني الرحلات التي تقوم بها الاسر أو تلامذة المدارس أوطلاب الجامعات لزيارة الأماكن التي تذكر بأيام الحرب المفروضة عن كثب أضحت موطناً مناسباً لنقل وحقن ثقافة الدفاع المقدس وقيمه وتطلعاته وأصبحت العنصر المحيي لذكري الشهداء الذين خلقوا ملاحم خلال ثمان سنوات من الحرب المفروضة وصنعوا التاريخ عبرها.

هذا وأكّد العميد رمضان شريف علي أنّ الإحتفاظ بنفسية وحوافز المقاومة والجهاد ومواجهة العدو وحب الشهادة في سبيل الدفاع عن الدين والقيم الوطنية والثورية وتمتُّع البلاد بالقوة الرادعة وحقن اليأس في نفوس الأعداء ومخططاتهم الشيطانية هي جميعاً من الإفرازات التي تتحفنا بها هذه الرحلات المعروفة برحلات «السائرين علي طريق النور».

إنتهي** ع ج** 1718

