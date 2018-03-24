المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني:

زيارة جبهات الحرب المفروضة استراتيجية لتأصيل ثقافة الدفاع المقدس

طهران/24آذار/مارس – إرنا – إعتبر العميد رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني بأنّ رحلات زيارة المواقع الحربية العائدة الي ايام الحرب المفروضة باتت ضمن برامج رحلات الاسر الايرانية وتحولت الي استراتيجية لإحياء وتأصيل ثقافة الدفاع المقدس.

و وصف مسؤول العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري الايراني الرحلات التي تقوم بها الاسر أو تلامذة المدارس أوطلاب الجامعات لزيارة الأماكن التي تذكر بأيام الحرب المفروضة عن كثب أضحت موطناً مناسباً لنقل وحقن ثقافة الدفاع المقدس وقيمه وتطلعاته وأصبحت العنصر المحيي لذكري الشهداء الذين خلقوا ملاحم خلال ثمان سنوات من الحرب المفروضة وصنعوا التاريخ عبرها.
هذا وأكّد العميد رمضان شريف علي أنّ الإحتفاظ بنفسية وحوافز المقاومة والجهاد ومواجهة العدو وحب الشهادة في سبيل الدفاع عن الدين والقيم الوطنية والثورية وتمتُّع البلاد بالقوة الرادعة وحقن اليأس في نفوس الأعداء ومخططاتهم الشيطانية هي جميعاً من الإفرازات التي تتحفنا بها هذه الرحلات المعروفة برحلات «السائرين علي طريق النور».
إنتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

فرهنگي

المتحدث باسم الحرس الثوري

زيارة مواقع جبهات الحرب المفروضة

إحياء ثقافة الدفاع المقدس

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

زيارة جبهات الحرب المفروضة استراتيجية لتأصيل ثقافة الدفاع المقدس

معظم المشاهدات

قائد حرس الحدود الايراني: حدود البلاد البرية والمائية تحظي بمستوي عال من الامن

قائد حرس الحدود الايراني: حدود البلاد البرية والمائية تحظي بمستوي عال من الامن

استقلال ايران السياسي يعد رصيدا كبيرا لها

خطيب الجمعه بطهران:

استقلال ايران السياسي يعد رصيدا كبيرا لها

السيد الحوثي: مقولة بن سلمان فارغة والسعودية ستفشل

السيد الحوثي: مقولة بن سلمان فارغة والسعودية ستفشل

معارضو الشعب الايراني يتزودون من مصدر واحد

المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور:

معارضو الشعب الايراني يتزودون من مصدر واحد

السلطان قابوس يهنئ الرئيس روحاني بحلول عيد النوروز

السلطان قابوس يهنئ الرئيس روحاني بحلول عيد النوروز

أحدث الأخبار

قاسمي: الرياض اوصلت المبادرات السياسية لحل الازمات الي طريق مغلق

قاسمي: الرياض اوصلت المبادرات السياسية لحل الازمات الي طريق مغلق

زيارة جبهات الحرب المفروضة استراتيجية لتأصيل ثقافة الدفاع المقدس

المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني:

زيارة جبهات الحرب المفروضة استراتيجية لتأصيل ثقافة الدفاع المقدس

عقد مؤتمر دولي عن مراقبة الطيران بمشاركة ايرانية

في غانا:

عقد مؤتمر دولي عن مراقبة الطيران بمشاركة ايرانية

صحفية روسية: السعودية أكبر داعم للارهاب التكفيري

صحفية روسية: السعودية أكبر داعم للارهاب التكفيري

الصادرات الايرانية الأقرب الي التخلص من قبضة التصدير النفطي

الاقتصاد الايراني خلال العام المنصرم:

الصادرات الايرانية الأقرب الي التخلص من قبضة التصدير النفطي

موضوعات مرتبط