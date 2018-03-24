صحفية روسية: السعودية أكبر داعم للارهاب التكفيري

موسكو/24آذار/مارس – إرنا – وصفت فاطمة آناستازيا يجووا السعودية بالداعم الأكبر للتيار التكفيري الذي خلق مشاكل جمة لدول المنطقة.

وأضافت العضوة في الهيئة التحريرية لموقع «مسلمانكا» الروسي بأنّ السعودية رغم دعمها الخفي والعلني للارهابيين وجهودها الحثيثة لتأسيس جماعات ارهابية داخل بعض دول الشرق الاوسط نراها تنفق أموالا طائلة لتجميل صورتها وتضليل الرأي العام عبر وسائل الاعلام.
وسمّت آناستازيا مكافحة السعودية للارهاب باللعبة والفكاهة، فأمواج الارهاب والتطرف الهادرة في سوريا واليمن وافغانستان والتي يرتكب جماعاتها أبشع الجرائم ضد البشرية جاءت نتيجة جهود وخطط سعودية إجرامية ساندتها فيها دول متحالفة معها إضافة الي واشنطن والكيان الصهيوني وهي مجازر جديرة بأن يُفتح لها ملف في محكمة ذات صلة بالشأن.
وفي المقابل وصفت آناستازيا ايران بالدولة التي تبذل جل مساعيها لايقاف نزيف الدم والحد من إرتكاب المجازر ضد المسلمين في اليمن والعراق وسوريا وهي الدولة التي حالت دون نجاح الولايات المتحدة واسرائيل بتنفيذ مخططاتهما علي صعيد الشرق الاوسط مستلهمة في ذلك من توجيهات الإمام الخميني الراحل ونص القرآن الكريم بغية إستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وهذا بالتحديد ما أثار حفيظة الولايات المتحدة وجعلها تفرض أصناف العقوبات ضد ايران بذرائع نووية وما شابه.
إنتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

فاطمة آناستازيا يجووا

اعلامية روسية

السعودية ودعمها للارهاب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

صحفية روسية: السعودية أكبر داعم للارهاب التكفيري

معظم المشاهدات

قائد حرس الحدود الايراني: حدود البلاد البرية والمائية تحظي بمستوي عال من الامن

قائد حرس الحدود الايراني: حدود البلاد البرية والمائية تحظي بمستوي عال من الامن

استقلال ايران السياسي يعد رصيدا كبيرا لها

خطيب الجمعه بطهران:

استقلال ايران السياسي يعد رصيدا كبيرا لها

السيد الحوثي: مقولة بن سلمان فارغة والسعودية ستفشل

السيد الحوثي: مقولة بن سلمان فارغة والسعودية ستفشل

معارضو الشعب الايراني يتزودون من مصدر واحد

المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور:

معارضو الشعب الايراني يتزودون من مصدر واحد

السلطان قابوس يهنئ الرئيس روحاني بحلول عيد النوروز

السلطان قابوس يهنئ الرئيس روحاني بحلول عيد النوروز

أحدث الأخبار

قاسمي: الرياض اوصلت المبادرات السياسية لحل الازمات الي طريق مغلق

قاسمي: الرياض اوصلت المبادرات السياسية لحل الازمات الي طريق مغلق

زيارة جبهات الحرب المفروضة استراتيجية لتأصيل ثقافة الدفاع المقدس

المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني:

زيارة جبهات الحرب المفروضة استراتيجية لتأصيل ثقافة الدفاع المقدس

عقد مؤتمر دولي عن مراقبة الطيران بمشاركة ايرانية

في غانا:

عقد مؤتمر دولي عن مراقبة الطيران بمشاركة ايرانية

صحفية روسية: السعودية أكبر داعم للارهاب التكفيري

صحفية روسية: السعودية أكبر داعم للارهاب التكفيري

الصادرات الايرانية الأقرب الي التخلص من قبضة التصدير النفطي

الاقتصاد الايراني خلال العام المنصرم:

الصادرات الايرانية الأقرب الي التخلص من قبضة التصدير النفطي

موضوعات مرتبط