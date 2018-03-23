لاغني عن الإجماع الوطني

وأكّد خطيب الجمعة علي ضرورة التكاتف والوحدة تحت خيمة الثورة الاسلامية التي تسير بمن يتمسك بمبادئها الي النصر وبلوغ المنشود واصفاً ايران اليوم بالبلد الذي يحظي بمكانة مرموقة وسامية والحصة الأوفر من الاستقلال عكس ما كان عليه قبل الثورة.

وقال ابوترابي: إنّ الثورة الاسلامية أتحفتنا بعزة بعد ذلة كانت مفروضة علينا وهي بالتحديد العزة التي جعلت رئيس الولايات المتحدة يعرب عن قلقه إزاء النفوذ الاقليمي الايراني الذي هو بحد ذاته نفوذ للاسلام وتعاليمه السماوية التي منحت شعوب فلسطين واليمن ولبنان وسوريا والعراق وباقي شعوب المنطقة هوية مستقلة.

وفي سياق آخر تطرق ابوترابي فرد الي قضية حرية الفكر والبيان وحق الإنتخاب الذي يتمتع به الشعب الايراني طيلة الأربعة عقود منذ انتصار الثورة لافتاً الي تأكيد سماحة القائد علي هذه القضية مراراً وتكراراً، واصفاً اياها بالقضية التي أتحفتنا بها الثورة الاسلامية مشدداً علي أنّ إقتدار النظام الاسلامي رهن بالالتزام بتوجيهات سماحة القائد والنابعة عن تعاليم وحيانية دينية وعن دستور الجمهورية الاسلامية الملهم لباقي الشعوب.

ولفت خطيب صلاة الجمعة في طهران الي موضوع الانتاج الوطني الذي يجب أن يتحلي بالمثابرة والعمل الدؤوب المدعوم بالعلم والمعرفة والايمان والآتي بسواعد المنتجين المحليين.

وفي هذا السياق أكد ابوترابي علي ضرورة استبدال فكرة شراء السلع الاجنبية بالسلع المحلية لزيادة حوافز المنتج المحلي وطمأنته بنجاح مشاريعه الانتاجية وهي المسؤولية التي تقع علي عاتق الشعب نفسه.

وأشاد خطيب الجمعة بجبهة المقاومة الاسلامية التي وقفت بصمود أمام نظام الكفر والسلطة والغطرسة الأمريكية في ظل الإلتحام القوي بين الاُمة وقائدها.

إنتهي** ع ج** 1718

