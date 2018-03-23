«وندي شرمن» تحذر من القرارات التي يتخذها ترامب

طهران/23 آذار/مارس – إرنا – حذرت المفاوضة الامريكيه السابقة في محادثات الاتفاق النووي من تداعيات الإجراءات التي يتخذها دونالد ترامب كوضعه تعريفات جمركية علي استيراد السلع الصينية وتعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي الامريكي.

ونقل موقع سي ان بي سي اليوم الجمعة عن شرمن تحذيرها من تداعيات قرارات ترامب الأخيرة وإعتبارها لهذه القرارات بانها مضرة بالسياسة الخارجية الأمريكية في تعامل هذا البلد مع ايران وكوريا الشمالية حيث وصفت شرمن نبأ تعيين بولتون مستشاراً للأمن القومي الامريكي بالخبر السيء الذي يصعد حدة التوتر في العلاقات بين واشنطن من جهة وايران وكوريا الشمالية من جهة اُخري.
كما أعربت شرمن عن إستغرابها من وضع ترامب تعريفات جمركية علي المستوردات الصينية في الوقت الذي تحتاج فيه واشنطن الي بكين في مفاوضاتها القادمة مع بيونغ يانغ بشان السلاح النووي.
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سياسي

وندي شرمن

قرارات ترامب الأخيرة

تداعياتها السلبية علي الشأن الأمريكي

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«وندي شرمن» تحذر من القرارات التي يتخذها ترامب

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