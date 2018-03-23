يمكن حسم أزمات المنطقة عبر إيقاف التدخل الاجنبي

وكتب حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة علي موقع تلغرام رداً علي تعيين «جون بولتن» مستشاراً للأمن القومي الأمريكي: إنّ أعداء منطقتنا لايفهمون سوي لغة القوة.

وأضاف عبد اللهيان بأنّ التصريحات المتكررة المناهضة لايران التي طالما يطلقها رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء الكيان الصهيوني والتعيينات الجديدة التي شهدناها أخيراً داخل البيت الابيض تدل جميعها علي تضخم تيار أمني يتيح الفرصة أمام الولايات المتحدة في عهد ترامب كي تجني أرباحاً تجارية كبري.

هذا وأكّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي علي ضرورة إنتهاج «منطق القوة» أكثر من التعويل علي «قوة المنطق» في مواجهة واشنطن لافتاً الي أنّ إستمرار النفوذ البناء والايجابي لايران في المنطقة والاحتفاظ باستراتيجية الرد الدفاعي ضرورة يفرضها منطق القوة.

كما أعرب عبد اللهيان عن إعتقاده بأنّ محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد علق في شباك لعبة امريكية صهيونية ستتجلي آثارها المدمرة علي الرياض وحلفائها قريباً.

إنتهي** ع ج** 1718

