أمير عبد اللهيان:

يمكن حسم أزمات المنطقة عبر إيقاف التدخل الاجنبي

طهران/23 آذار/مارس – إرنا – أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي في القضايا الدولية بأنّ حسم أزمات المنطقة ومنها أزمة اليمن والبحرين وليبيا يتطلب حواراً اقليمياً حقيقياً وايقاف التدخل الاجنبي.

وكتب حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة علي موقع تلغرام رداً علي تعيين «جون بولتن» مستشاراً للأمن القومي الأمريكي: إنّ أعداء منطقتنا لايفهمون سوي لغة القوة.
وأضاف عبد اللهيان بأنّ التصريحات المتكررة المناهضة لايران التي طالما يطلقها رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء الكيان الصهيوني والتعيينات الجديدة التي شهدناها أخيراً داخل البيت الابيض تدل جميعها علي تضخم تيار أمني يتيح الفرصة أمام الولايات المتحدة في عهد ترامب كي تجني أرباحاً تجارية كبري.
هذا وأكّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي علي ضرورة إنتهاج «منطق القوة» أكثر من التعويل علي «قوة المنطق» في مواجهة واشنطن لافتاً الي أنّ إستمرار النفوذ البناء والايجابي لايران في المنطقة والاحتفاظ باستراتيجية الرد الدفاعي ضرورة يفرضها منطق القوة.
كما أعرب عبد اللهيان عن إعتقاده بأنّ محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قد علق في شباك لعبة امريكية صهيونية ستتجلي آثارها المدمرة علي الرياض وحلفائها قريباً.
إنتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

حسين عبد اللهيان

حسم أزمات المنطقة

إنتهاج «منطق القوة»

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

يمكن حسم أزمات المنطقة عبر إيقاف التدخل الاجنبي

معظم المشاهدات

ادانات شديدة لتصريحات السفير الاميركي ومطالبات بطرده من العراق

ادانات شديدة لتصريحات السفير الاميركي ومطالبات بطرده من العراق

قاسمي: الامن في المنطقة يتحقق في ظل تعاون جميع الدول

تعليقا علي التصريحات الايجابية لوزير الدفاع الكويتي

قاسمي: الامن في المنطقة يتحقق في ظل تعاون جميع الدول

قائد خفر الحدود: اتفقنا مع العراق علي تنظيم دوريات بحرية مشتركة

قائد خفر الحدود: اتفقنا مع العراق علي تنظيم دوريات بحرية مشتركة

ايران تطالب تركمانستان بتوضيح حول اطلاق النارعلي صيادين ايرانيين

ايران تطالب تركمانستان بتوضيح حول اطلاق النارعلي صيادين ايرانيين

الكويت تؤكد علي حفظ علاقات إيران مع دول الخليج الفارسي

الكويت تؤكد علي حفظ علاقات إيران مع دول الخليج الفارسي

أحدث الأخبار

وزير الأمن الايراني: الانتاج الايراني جدير بالدعم

وزير الأمن الايراني: الانتاج الايراني جدير بالدعم

لاغني عن الإجماع الوطني

خطيب الجمعة في طهران:

لاغني عن الإجماع الوطني

«وندي شرمن» تحذر من القرارات التي يتخذها ترامب

«وندي شرمن» تحذر من القرارات التي يتخذها ترامب

يمكن حسم أزمات المنطقة عبر إيقاف التدخل الاجنبي

أمير عبد اللهيان:

يمكن حسم أزمات المنطقة عبر إيقاف التدخل الاجنبي

استقلال ايران السياسي يعد رصيدا كبيرا لها

خطيب الجمعه بطهران:

استقلال ايران السياسي يعد رصيدا كبيرا لها

موضوعات مرتبط