المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور:

معارضو الشعب الايراني يتزودون من مصدر واحد

طهران/ 23اذار/مارس/ارنا- اكد المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور 'عباس علي كدخدايي' ان معارضي ايران حكومة و شعبا، يتغذون من مصدر واحد هو امريكا و ادواتها اكانوا يطلقون شعارات مناهضة لامريكا او داعمة لحقوق الانسان.

وتعليقا علي تعيين جان بولتون مستشار الامن القومي لترامب كتب كدخدايي في صفحته علي التليغرام 'داعم الارهابيين في الادارة الامريكية' واضاف ان هذا الخبر موجز ولكن يحمل دلالات.
وتابع قائلا ان بولتن و هو داعم لزمرة المنافقين، ويتبني أعلي مسؤولية سياسية في ادارة ترامب المتغطرسة.
وفيما اشار الي مساعي بعض الجماعات الارهابية للايحاء بانها الوحيدة التي كانت تعارض امريكا و ذلك من خلال اطلاق شعارات معادية للامبريالية، قال ان الشعب الايراني لم يتحمل سلوكها المزدوج وادرك انها وليدة امريكا و الاستكبار و لا يمكن الوثوق بشعاراتها.
واضاف ان زمرة رجوي الارهابيه كانت ضمن هذه الجماعات و ان الشعب الايراني كان يري انها غير معارضه لامريكا فضلا عن ان ممارساتها تضر الشعب و تخدم مصالح الاجانب وهذه الحقيقة التي اثبتت صحتها بعد مضي عام او عامين من بدء نشاط هذه الزمرة.
و اضاف كدخدايي ان السوال الذي يطرح نفسه اليوم هو ما هي اسباب تعيين سياسي امريكي متطرف لتولي مسؤولية حساسة في الادارة الامريكية في حين كانت لديه علاقات مع زمرة رجوي الارهابية ومن حماتها المتشددين.
واضاف متسائلا هل هذه الاحداث كلها جاءت صدفة؟ و ما هو الحدث الذي يقف وراء تغيير شعار مكافحة الامبريالية الامريكية الي التعاون مع الاخيرة؟
وتساءل ألم يكن الاستكبار العالمي هو الذي اوجد هذه الجماعات بهدف النيل من الشعب و مصالحه؟
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سياسي

امريكا

زمرة المنافقين

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معارضو الشعب الايراني يتزودون من مصدر واحد

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