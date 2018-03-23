الخارجية الايرانيه مستعدة لدعم رجال الاعمال

وجاء في البيان الذي صدر اليوم الجمعة، إن الخارجية الايرانية وممثلياتها في كافة انحاء العالم تهتم بتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية افي دعم السلع الايرانية.

واكد البيان ان الخارجية تدعو كافة الاجهزة المحلية الي الوحدة و الانسجام و ازالة العقبات التي تعترض استقطاب الاستثمارات و كذلك العمل علي فسح المجال امام زيادة الصادرات و التنسيق الدقيق في العلاقات الخارجية و تعلن استعدادها لتقديم الدعم لرجال الاعمال و تسهيل العلاقات الاقتصادية والتجارية علي نطاق واسع من العالم.

وجاء في جانب اخر من بيان الخارجية، إن ايران و بسبب موقعها الجغرافي تحظي بامكانيات كبيرة يمكن توظيفها لتحقيق التقدم و التطور في البلاد و كذلك لشعوب المنطقة.

واكد البيان ان الخارجية قررت تسهيل توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية و متعددة الجوانب مع دول الجوار و الاتحادات التجارية بما فيها اتحاد اوراسيا الاقتصادي و ذلك بهدف توطيد العلاقات التجارية في مختلف المجالات من ضمنها الطاقة و الترانزيت و استقطاب التقنيات الحديثة والاستثمارات الخارجية و جذب السياح إلي جانب تعزيز الصادرات غيرالنفطية و ذلك في اطار اعطاء الطابع التنافسي للبضائع الايرانية.

يذكر ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اطلق شعار ' دعم السلع الايرانية ' علي العام الايراني الجديد الذي بدأ في 20 مارس/آذار الجاري.

انتهي**1110** 1718

