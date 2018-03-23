السيد الحوثي: مقولة بن سلمان فارغة والسعودية ستفشل

وتنشر جريدة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة هذه المقابلة مع السيد الحوثي بمناسبة مرور ثلاثة أعوام علي العدوان السعودي الأمريكي علي اليمن.

وتعليقا علي نهب ثروات الشعب السعودي من قبل الإدارات الأمريكية قال السيد الحوثي، لا فرق بين بين الإدارة الأميركية الحالية والسابقة سوي أن دونالد ترامب تميّز في نجاحه في عملية حلب البقرة الحلوب بشكل يبدو أكثر من إدارة أوباما.

ورداً علي تصريحات بن سلمان، بشأن عزل القوي الفاعلة في الشعب اليمني، قال السيد الحوثي إن تصريح بن سلمان مقولة فارغة.

انتهي ** 2342

