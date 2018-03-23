قائد حرس الحدود الايراني: حدود البلاد البرية والمائية تحظي بمستوي عال من الامن

وفي تصريح ادلي به الخميس خلال تفقده لحدود البلاد غرب محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) في حشد من كوادر حرس الحدود في مخفر رشيدية التابع لمدينة دشت ازادكان، قال العميد رضائي ان حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية البرية والمائية تحظي بمستوي عال من الامن.

واشار الي الحركة العظيمة للمواطنين خلال ايام عيد النوروز لزيارة مناطق العمليات الحربية (ابان الحرب المفروضة علي الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل النظام العراقي السابق 1980-1988)، ومنها منطقة خوزستان، وقال، ان مواطنينا بزيارتهم خلال ايام عيد النوروز لهذه المناطق انما يجددون البيعة مع الشهداء والقيم السامية للثورة الاسلامية والدفاع المقدس، ونحن بصفتنا حراس الحدود نواصل طريق الشهداء الزاخر بالفخر.

انتهي ** 2342

