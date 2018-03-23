كيروش: لا نخشي مواجهة اسبانيا والبرتغال والمغرب

طهران / 23 اذار /مارس /ارنا-
اكد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني الايراني باننا لا نخشي مواجهة اسانيا والبرتغال والمغرب في مونديال روسيا 2018، معتبرا اللقاء مع تونس اليوم الجمعة فرصة مناسبة في سياق تحضيرات ايران للمونديال.

وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده الخميس قبل اللقاء المرتقب مع تونس الجمعة، وجه كيروش الشكر والتقدير للجانب التونسي لتوفيره فرصة اللقاء، في سياق التحضيرات لمونديال روسيا 2018 ، حيث ستلاقي ايران في بداية مشوارها المغرب التي يتشابه طريقة لعبها مع تونس.
وحول وقوع ايران في مجموعة واحدة مع اسبانيا والبرتغال والمغرب قال، ان الوقوع في مجموعة واحدة مع هذه الفرق امر صعب وباعث علي التحدي لكننا مسرورون لتوفر الفرصة امامنا للعب مع هكذا فرق. انها فرصة جيدة لايران ولاعبيها للمزيد من التطور وبطبيعة الحال فاننا لا نخشي مواجهة هذه الفرق ونريد ان نتعلم المزيد.
واكد بان هنالك الكثير من المواهب الكروية الرائعة في ايران والمجال متوفر لتحقيق المزيد من التقدم للكرة الايرانية واضاف، هنالك في ايران ظاهرة لا ترونها الا في عدد قليل من الدول في العالم الا وهو حضور مائة الف متفرج للعديد من المباريات ولربما لا تسع المدرجات لعشرين الف اخرين يبقون خلف الابواب.
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كيروش: لا نخشي مواجهة اسبانيا والبرتغال والمغرب

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