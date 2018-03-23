قاسمي يعزي بوفاة الاديب والفيلسوف الايراني داريوش شايغان

طهران / 23 اذار /مارس /انا-
عزي المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بوفاة الفيلسوف والكاتب والاديب والشاعر الايراني المعاصر داريوش شايغان.

واشار قاسمي الي الابحاث القيمة لهذا المفكر الايراني في مجال الفلسفة والفكر، معتبرا دراساته وابحاثه التي افضت الي خلق نتاجات ونشر العديد من الكتب والمقالات، جهاد مؤثرا وخالدا.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية، شايغان مفكرا من الطراز العالمي ومحط اهتمام الكثير من المفكرين المعاصرين في عالم اليوم خاصة في اوروبا واضاف، ان جهود الفقيد شايغان في النقد والدراسة الدائمة والمستمرة لسائر المدارس الفكرية في مجال الفكر والاهتمام بالفلسفة الايرانية، تعد تراثا خالدا له.
يذكر ان الفقيد داريوش شايغان توفي امس الخميس عن عمر يناهز 83 عاما في مستشفي 'فيروزكر' بطهران حيث كان راقدا فيه اثر اصابته بجلطة دماغية قبل نحو شهرين.
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فرهنگي

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وفاة داريوش شايغان

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قاسمي يعزي بوفاة الاديب والفيلسوف الايراني داريوش شايغان

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قاسمي يعزي بوفاة الاديب والفيلسوف الايراني داريوش شايغان

قاسمي يعزي بوفاة الاديب والفيلسوف الايراني داريوش شايغان

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