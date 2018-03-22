مسؤول باكستاني يدعو اسلام اباد لقبول المقترح الايراني بربط مينائي غوادر وجابهار

وخلال لقائه الملحق التجاري الايراني ، اعتبر خواجه حبيب الرحمان، زيارة وزير الخارجية الايراني الي باكستان، دافعا للشفافية في العلاقات التجارية بين البلدين.

وصرح بان اسلام اباد يجب ان تقبل المقترح الايراني لتحقيق النمو الاقتصادي وخدمة لمصالحها ، حيث ان بامكان ايران وباكستان التاثير علي مصير المنطقة من خلال تعزيز التعاون بينهما أكثر فاكثر.

وأعرب رئيس اتحاد التجارة بين ايران وباكستان، عن امله بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الي خمسة مليارات دولار في ظل اعداد الصيغة النهائية لاتفاقية التجارة بين البلدين.

وأكد رجال الاعمال الباكستاني علي ضرورة ازالة القيود امام تعزيز التجارة بين طهران واسلام اباد وقال : يجب افتتاح فروع للبنوك الايرانية في باكستان، وفروع للبنوك الباكستانية في ايران وتوفير التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والتجار في البلدين.

انتهي** 2344

