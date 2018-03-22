مسؤول باكستاني يدعو اسلام اباد لقبول المقترح الايراني بربط مينائي غوادر وجابهار

اسلام اباد/ 22 اذار/ مارس / ارنا - دعا رئيس اتحاد التجارة بين ايران باكستان، اسلام اباد الي القبول بمقترح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بربط مينائي غوادر في ولاية بلوجستان الباكستانية وجابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان الايرانية.

وخلال لقائه الملحق التجاري الايراني ، اعتبر خواجه حبيب الرحمان، زيارة وزير الخارجية الايراني الي باكستان، دافعا للشفافية في العلاقات التجارية بين البلدين.
وصرح بان اسلام اباد يجب ان تقبل المقترح الايراني لتحقيق النمو الاقتصادي وخدمة لمصالحها ، حيث ان بامكان ايران وباكستان التاثير علي مصير المنطقة من خلال تعزيز التعاون بينهما أكثر فاكثر.
وأعرب رئيس اتحاد التجارة بين ايران وباكستان، عن امله بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الي خمسة مليارات دولار في ظل اعداد الصيغة النهائية لاتفاقية التجارة بين البلدين.
وأكد رجال الاعمال الباكستاني علي ضرورة ازالة القيود امام تعزيز التجارة بين طهران واسلام اباد وقال : يجب افتتاح فروع للبنوك الايرانية في باكستان، وفروع للبنوك الباكستانية في ايران وتوفير التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والتجار في البلدين.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

ايران

باكستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول باكستاني يدعو اسلام اباد لقبول المقترح الايراني بربط مينائي غوادر وجابهار

معظم المشاهدات

ادانات شديدة لتصريحات السفير الاميركي ومطالبات بطرده من العراق

ادانات شديدة لتصريحات السفير الاميركي ومطالبات بطرده من العراق

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

العام الايراني الجديد عام تعاون مكثف بين ايران والعراق

العام الايراني الجديد عام تعاون مكثف بين ايران والعراق

تصدير التفاح من ايران سجل رقماً قياسياً

مساعد وزيرالجهاد الزراعي:

تصدير التفاح من ايران سجل رقماً قياسياً

قاسمي: الامن في المنطقة يتحقق في ظل تعاون جميع الدول

تعليقا علي التصريحات الايجابية لوزير الدفاع الكويتي

قاسمي: الامن في المنطقة يتحقق في ظل تعاون جميع الدول

أحدث الأخبار

مسؤول باكستاني يدعو اسلام اباد لقبول المقترح الايراني بربط مينائي غوادر وجابهار

مسؤول باكستاني يدعو اسلام اباد لقبول المقترح الايراني بربط مينائي غوادر وجابهار

العراق يدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات علي حدوده من قبل القوات التركية

العراق يدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات علي حدوده من قبل القوات التركية

ايران تطالب تركمانستان بتوضيح حول اطلاق النارعلي صيادين ايرانيين

ايران تطالب تركمانستان بتوضيح حول اطلاق النارعلي صيادين ايرانيين

ايران وايرلندا تبحثان تطوير العلاقات الثنائية

ايران وايرلندا تبحثان تطوير العلاقات الثنائية

اطلاق صاروخ باليستي جديد علي شركة أرامكو السعودية في نجران

اطلاق صاروخ باليستي جديد علي شركة أرامكو السعودية في نجران

موضوعات مرتبط