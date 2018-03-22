العراق يدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات علي حدوده من قبل القوات التركية

طهران/ 22 اذار/ مارس/ ارنا - أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استمرار الاعتداءات والتجاوزات علي الحدود العراقية من قبل القوات التركية، فيما أكدت أن هذه التجاوزات 'لا تخدم' تطور العلاقات مابين البلدين.

وقال ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد محجوب في بيان صحفي ، إن 'وزارة الخارجية العراقية تدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات علي الحدود العراقية من قبل القوات التركية، وآخرها القصف الذي طال قري ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل، والذي أدي الي استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل'.
واضاف محجوب، أن 'الوزارة تستنكر استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من ابنائنا في كردستان، والتي لاتخدم تطور العلاقات مابين البلدين الجارين'، مؤكدا أنها 'تؤكد موقفها الرافض لتواجُد أي قوات علي الاراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار'.
وكان وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري بلغ، امس الاربعاء، وكيل وزير الخارجيَّة التركيَّة أحمد يلدز رفض العراق القيام بعمليات عسكرية علي اراضيه وخرق الحدود، فيما دعا يلدز الي الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المُشترَكة التركـيَّة-العراقـيَّة في أنقرة في الفترة المقبلة.
يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهد في وقت سابق، بـ'سحق' المسلحين في شمال العراق قريبا، وذلك بعد أن قال وزير خارجيته الأسبوع الماضي إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوما مشتركا علي المقاتلين الأكراد في العراق.
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العراق يدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات علي حدوده من قبل القوات التركية

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