ايران تطالب تركمانستان بتوضيح حول اطلاق النارعلي صيادين ايرانيين

واضاف قاسمي اليوم الخميس في معرض رده علي حادث اطلاق النار علي الصيادين الايرانيين ، لقد تلقينا انباء مؤسفة عن مقتل اثنين من الصيادين واعتقال اثنين اخرين علي يد خفر السواحل التركمانستانيين.

وتابع قائلا ان وزارة الخارجية والسفارة الايرانية في عشق اباد تتابعان الموضوع بجد مطالبة الجانب التركمانستاني بتقديم توضيح رسمي عن الحادث, ومازالت القضية قيد المتابعة.

واشار قاسمي الي علاقات الصداقة بين ايران وتركمانستان لكنه قال ان اطلاق النار علي زورق صيد مدني من قبل خفر السواحل التركمانستاني أمر غير مقبول حتي وان اقترب من المياه الأقليمية لذلك البلد ، وعلاج ذلك في العرف الدولي هو تحذير الزورق وابعاده عن المياه الاقليمية.

انتهي** 2344

