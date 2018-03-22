ايران تطالب تركمانستان بتوضيح حول اطلاق النارعلي صيادين ايرانيين

طهران/ 22 اذار/ مارس/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، ان ايران تحتج بشدة علي التصرف غير اللائق لقوات خفر السواحل التركمانستانيين باطلاق النار علي الصيادين الايرانيين وتطالب المسؤولين في عشق اباد بتقديم توضيح سريع ورسمي بشان الحادث.

واضاف قاسمي اليوم الخميس في معرض رده علي حادث اطلاق النار علي الصيادين الايرانيين ، لقد تلقينا انباء مؤسفة عن مقتل اثنين من الصيادين واعتقال اثنين اخرين علي يد خفر السواحل التركمانستانيين.
وتابع قائلا ان وزارة الخارجية والسفارة الايرانية في عشق اباد تتابعان الموضوع بجد مطالبة الجانب التركمانستاني بتقديم توضيح رسمي عن الحادث, ومازالت القضية قيد المتابعة.
واشار قاسمي الي علاقات الصداقة بين ايران وتركمانستان لكنه قال ان اطلاق النار علي زورق صيد مدني من قبل خفر السواحل التركمانستاني أمر غير مقبول حتي وان اقترب من المياه الأقليمية لذلك البلد ، وعلاج ذلك في العرف الدولي هو تحذير الزورق وابعاده عن المياه الاقليمية.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

قاسمي

تركمانستان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تطالب تركمانستان بتوضيح حول اطلاق النارعلي صيادين ايرانيين

معظم المشاهدات

ادانات شديدة لتصريحات السفير الاميركي ومطالبات بطرده من العراق

ادانات شديدة لتصريحات السفير الاميركي ومطالبات بطرده من العراق

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

تصدير التفاح من ايران سجل رقماً قياسياً

مساعد وزيرالجهاد الزراعي:

تصدير التفاح من ايران سجل رقماً قياسياً

العام الايراني الجديد عام تعاون مكثف بين ايران والعراق

العام الايراني الجديد عام تعاون مكثف بين ايران والعراق

قاسمي: الامن في المنطقة يتحقق في ظل تعاون جميع الدول

تعليقا علي التصريحات الايجابية لوزير الدفاع الكويتي

قاسمي: الامن في المنطقة يتحقق في ظل تعاون جميع الدول

أحدث الأخبار

مسؤول باكستاني يدعو اسلام اباد لقبول المقترح الايراني بربط مينائي غوادر وجابهار

مسؤول باكستاني يدعو اسلام اباد لقبول المقترح الايراني بربط مينائي غوادر وجابهار

العراق يدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات علي حدوده من قبل القوات التركية

العراق يدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات علي حدوده من قبل القوات التركية

ايران تطالب تركمانستان بتوضيح حول اطلاق النارعلي صيادين ايرانيين

ايران تطالب تركمانستان بتوضيح حول اطلاق النارعلي صيادين ايرانيين

ايران وايرلندا تبحثان تطوير العلاقات الثنائية

ايران وايرلندا تبحثان تطوير العلاقات الثنائية

اطلاق صاروخ باليستي جديد علي شركة أرامكو السعودية في نجران

اطلاق صاروخ باليستي جديد علي شركة أرامكو السعودية في نجران

موضوعات مرتبط