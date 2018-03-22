ايران وايرلندا تبحثان تطوير العلاقات الثنائية

وافادت السفارة الايرانية في دوبلين ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء اليوم الخميس، بشان تنمية وتطوير العلاقات والتعاون الثنائي خاصة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والبرلمانية .

ودعا السفير كجوئيان واسميت الي تطوير التعاون في مجالات تقنية المعلومات والطاقات المتجددة والادوية والمعدات الطبية وتقنية المواد الغذائية والزراعة والخدمات واجهزة الطائرات وتوفير التسهيلات المصرفية بين البدين.

العلاقات البرلمانية بين ايران وايرلندا بمستوي جيد وفي هذا الاطار من المقرر ان تزور وفود برلمانية علي مستوي رئاسة لجنة السياسة الخارجية ومجموعات الصداقة البرلمانية البلدين.

رئيس مجلس الشيوخ الايرلندي كان قد زار ايران علي رأس وفد برلماني العام الماضي.

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