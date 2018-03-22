اطلاق صاروخ باليستي جديد علي شركة أرامكو السعودية في نجران

طهران/ 22 اذار/ مارس/ ارنا - أطلقت القوة الصاروخية اليمنية اليوم الخميس صاروخا باليستيا جديدا قصير المدي علي شركة أرامكو السعودية في نجران.

وكشفت القوة أن الصاروخ الذي استهدفت به شركة أرامكو هو من طراز بدر1.
من جهته قال ناطق الجيش العميد شرف لقمان إن تحالف العدوان يدرك تطور القدرات العسكرية الرادعة، والعمل جار لتطويرها، مؤكدا بالقول ' نحن اليوم أقوي وأكثر ثباتا بفضل الله والعام المقبل عام الانتصار'.
وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء عن إصابة طائرة حربية من طراز F15، تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في أجواء محافظة صعدة شمالي البلاد بصاروخ مطور محليا.
يُذكر أن القوة الصاروخية أطلقت في 5 فبراير الماضي صاروخا باليستيا نوع قاهر تو إم علي تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي،وأصاب الصاروخ هدفه،بالإضافة إلي إطلاق في 4 فبراير صاروخ باليستي قصير المدي علي قاعدة الملك فيصل العسكرية في خميس مشيط بعسير.
المصدر : المسيره
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اطلاق صاروخ باليستي جديد علي شركة أرامكو السعودية في نجران

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اطلاق صاروخ باليستي جديد علي شركة أرامكو السعودية في نجران

اطلاق صاروخ باليستي جديد علي شركة أرامكو السعودية في نجران

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