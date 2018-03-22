مساعد مؤسسة التراث الثقافي:

ايران تنتظر طلب الصين و منغوليا لتسجيل النوروز كيوم عالمي

طهران/22 آذار/مارس/ارنا- اعلن مساعد رئيس موسسة التراث الثقافي والصناعة اليدوية و السياحة 'محمد حسن طالبيان' ان ايران تنتظر تلقي طلبا رسميا من الصين ومنغوليا لانضمامهما الي ملف تسجيل النوروز كيوم عالمي والذي يضم حاليا 12 دولة في عضويته.

واضاف طالبيان اليوم الخميس في حديث لمراسل ارنا، انه في حال تلقي اي طلب جديد للانضمام الي ملف اليوم العالمي للنوروز، علينا القيام بإعادة صياغة الملف معتبرا ذلك عملا صعبا بحاجة الي بعض الوقت.
يذكر ان افغانستان و طاجيكستان و كازاخستان كانت قد قدمت طلبا للانضمام الي ملف تسجيل النوروز كيوم عالمي في عام 2014 كما قدم كل من العراق و تركمانستان طلبا مماثلا في عام 2015.
و قبول العضو الجديد لهذا الملف يستدعي اجتماع كافة الاعضاء لاعادة صياغة الملف و الصور و الوثائق المتعلقة به.
وتم تسجيل اليوم العالمي للنوروز من قبل منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم و الثقافة (اليونسكو) في عام 2009.
يذكر ان النوروز هو اليوم الاول من العام الايراني الجديد الذي بدأ في 21 مارس 2018 و الاحتفال به هو من التقاليد القديمة في ايران كما يحتفل به عدد من دول العالم من ضمنها تركيا و العراق وافغانستان والهند وكازاخستان وباكستان.
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فرهنگي

اليوم العالمي

النوروز

اليونسكو

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ايران تنتظر طلب الصين و منغوليا لتسجيل النوروز كيوم عالمي

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