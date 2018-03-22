العبادي: ابعدنا شبح التقسيم عن العراق، وعلاقاتنا طبيعية ومتوازنة مع دول الجوار

بغداد/22 اذار/مارس/ارنا-اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ان الشعب العراقي يقطف اليوم ثمار تضحياته بالنصر الكبير الذي تحقق علي ايدي المقاتلين الشجعان ووحدة البلاد وابعاد شبح التقسيم بقوة القانون وباحترام التنوع، وان هذا النصر هو حصيلة صمود المقاتلين وتضحيات الشهداء، ونتيجة لصمود كل عراقي في عمله .

واشار العبادي خلال ترؤسه اجتماعا موسعا لرؤساء الجامعات الحكومية والاهلية وكبار مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، الي 'ان سر قوتنا يكمن في قدرتنا علي تجاوز الصعوبات، وان الامم ترتقي بالتحديات، والنجاح لايتم بطريق مفروش بالورود' .
واعتبر رئيس الوزراء العراقي، وفق بيان صادر عن مكتبه الاعلامي 'ان اجراءات بسط السلطة الاتحادية جاءت من نظرتنا بأن العراق واحد، والثروة يجب ان توزع بعدالة بين العراقيين بمختلف انتماءاتهم وتنوعهم، وينبغي الحفاظ علي استقلالية الجامعات، وان تكون فعالة في المجتمع وابعادها عن التسييس او استغلالها لمنابر سياسية وانتخابية'، محذرا من تحول الجامعات الي الكسب المالي علي حساب النوع والأمانة العلمية وحاجة المجتمع .
وفيما يتعلق بسياسة العراق الخارجية، اكد 'ان العراق اقام علاقات طبيعية ومتوازنة مع جميع دول الجوار والاقليم لحفظ مصالح شعبنا وبلدنا وثوابتنا وعلي اساس احترام السيادة وتبادل المصالح والبحث عن المشتركات بدل الصراعات التي دمرت المنطقة' .
يذكر ان رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، كان قد اعلن في التاسع من شهر كانون الاول-ديسمبر الماضي، الانتصار النهائي والشامل علي تنظيم داعش الارهابي، والتأكيد علي انطلاق مرحلة البناء والاعمار، ومرحلة محو الاثار الفكرية والعقائدية للعصابات التكفيرية الارهابية، ومثل مؤتمر اعمار العراق في دولة الكويت المنعقد في الثاني عشر من شهر شباط - فبراير الماضي، ابرز فعالية اقليمية ودولية في اطار تقديم الدعم للعراق من اجل اعادة اعمار مدنه ومناطقه التي دمرها تنظيم داعش الارهابي والجهات الداعمة والممولة له .
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العبادي: ابعدنا شبح التقسيم عن العراق، وعلاقاتنا طبيعية ومتوازنة مع دول الجوار

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