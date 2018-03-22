الإحتفال بعيد النوروز في مجلس الشيوخ المكسيكي

وشارك في المراسم عدد من مسؤولي مجلس الشيوخ المكسيكي و من ضمنهم رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في المجلس 'لورا روخاس' الي جانب السفراء المعتمدين هناك و ممثلي المراكز الثقافية و عدد كبير ممن يحبون الثقافة الايرانية.

واشار كوردرو خلال المراسم الي الاحتفال بعيد النوروز باعتباره من التقاليد العريقة واضاف ان المجتمع الدولي يعاني اليوم من انتشار الكراهية و تخويف الاجانب لذلك فان مثل هذه المراسم ستسهم في التفاهم المتقابل و تعزيز اواصر المحبة بين الشعوب.

من جانبه اشارت روخاس، الي قيم النوروز و امتداده علي رقعة جغرافية واسعة و اضافت انه تم التصويت علي اليوم العالمي للنوروز من قبل ا لامم المتحدة و منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم و الثقافة (اليونسكو).

كما قدم سفير ايران لدي المكسيك 'محمد تقي حسيني' خلال مراسم الاحتفال بعيد النوروز شرحا حول النوروز و قال انه يحمل رسالة التسامح و المودة و ضرورة احترام الاخرين و تقدير النعم و احترام الطبيعة.

وشدد بالقول ان اجراء الحوار و احترام الثقافات و القيم الانسانية سيفسح المجال أمام ارساء اسس السلام و الرفاهية لكافة شعوب العالم.

انتهي**1110**2344

