اعتقال 562 طفلًا فلسطينيًا منذ إعلان 'ترامب' بشأن القدس

طهران/ 22 اذار/ مارس/ ارنا - اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 562 طفلًا فلسطينيًا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وقال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسري التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية صعدّت من إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين الأطفال.
وأشار إلي أن الاعتقالات طالت كافة محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبلغت نحو 562 طفلًا، أفرج عن غالبيتهم فيما بعد.
وأضاف أن تلك السياسة تهدف لـ 'بث الرعب في نفوس الأطفال وتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم، والتأثير السلبي علي نموهم الجسماني والعقلي والوجداني'.
وبين أن جميع المعتقلين الأطفال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية، واحتجزوا في ظروف صعبة.
وأضاف 'أدلي كثير منهم بشهادات مؤلمة وروايات فظيعة. الأمر الذي يُحدث الصدمة لدي هؤلاء الأطفال، وقد يعزز لديهم مشاعر الغضب والحقد'.
وتعتقل سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500 فلسطيني بينهم 350 طفلًا في سجونها بحسب بيانات رسمية.
وكان الرئيس الأمريكي قد اعترف في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، الأمر الذي أدي لوقوع مواجهات وصدامات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
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اعتقال 562 طفلًا فلسطينيًا منذ إعلان

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