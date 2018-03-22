قائد خفر الحدود: اتفقنا مع العراق علي تنظيم دوريات بحرية مشتركة

و خلال زيارته التفقدية للحدود المائية في محافظة خوزستان (جنوب غرب) ولقائه أفراد حرس الحدود في خرمشهر، اشار العميد رضائي الي المناورة المشتركة بين ايران والعراق في نهر اروند في ديسمبر ٢٠١٦ مضيفا ان نهر اروند بات ينعم بالأمن في ظل التعاون الحدودي بين البلدين المسلمين والشقيقين ايران والعراق.

وصرح بان تعزيز الأمن علي الحدود من استراتيجيات النظام وهيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، وان انشاء البنية التحتية والمخافر الحدودية والمنشآت كالارصفة الحدودية من الاولويات الاساسية لخفر الحدود.

وأعرب العميد رضائي عن أمله بارتقاء الجهوزية وتحديث المعدات لقوات خفر الحدود البرية والبحرية خلال العام الايراني الجديد (بدا 21 مارس) لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال.

وافتتح قائد قوات خفر الحدود الايراني وفي اليوم الأول من العام الايراني الجديد 'رصيف رجبيون' في المجال العملياتي لفوج خفر الحدود في خرمشهر معربا عن امله في تعزيز القدرة علي المناورة علي نطاق حراسة الحدود المائية.

انتهي** 2344

