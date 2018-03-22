غارات تركیة قرب أربیل (شمال العراق) وأنباء عن ضحایا مدنیین

وأفادت الأنباء بمقتل 4 مدنیین جراء الغارات التركیة إضافة إلي تدمیر بعض مقرات حزب العمال الكردستانی'.

وقال أحد الشهود ویدعا سالار حاجی لـ السومریة نیوز، إن 'طائرات حربیة تركیة هاجمت، صباح الیوم، قري وسان وماونان وسركان التابعة لقضاء جومان شمال أربیل'، مؤكدا أن 'القصف اسفر عن مقتل اربعة مدنیین من سكان المنطقة'.

وبحسب وسائل الاعلام التركیة فأن القصف التركی یستهدف معاقل حزب العمال الكردستانی، وقد استأنف فی تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحیه من الأراضی التركیة فی العام 2013.

انتهي** 2344

