الكويت تؤكد علي حفظ علاقات إيران مع دول الخليج الفارسي

ولفت الخالد خلال لقاء مفتوح في نهاية ملتقي 'الكويت للاستثمار' إلي أن الكويت حرصت أن تكون علاقتها مع إيران طبيعية، في ظل ركائز أساسية يلتزم بها الجميع، لا سيما احترام القواعد السيادية المستقلة واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة والتهديد فيها، مؤكداً الحرص علي أن تكون هناك علاقة إيجابية بين إيران ودول مجلس التعاون لانها شريكة في المنطقة.

وشدد علي السعي لأن يكون هناك بيئة ملائمة وأجواء مناسبة لتعطي لهذه العلاقة الديمومة والتواصل في كل المجالات.

وفي جانب اخر من تصريحاته، ذكر الخالد أنه من المؤسف أن يعقد هذا الملتقي والعالم يدخل في العام الثامن للمأساة السورية دون بارقة أمل لحل قريب، منوهاً بأنه ليس هناك بديل إلا لبذل أقصي جهد، ومواصلة العمل للوصول إلي حل سياسي قائم علي الشرعية الدولية .

انتهي** 2344

