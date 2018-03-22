إقامة مراسم الإحتفال باليوم العالمي للنوروز في لندن

لندن/22 اذار/ مارس/ ارنا- بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية و الايرانيين المقيمين في بريطانيا، اقيمت لأول مرة مراسم الاحتفال باليوم العالمي للنوروز ليلة امس الاربعاء في سفارة ايران لدي لندن.

واستضاف سفير ايران في لندن 'حميد بعيدي نجاد' المراسم التي شارك فيها عدد من السفراء المعتمدين لدي لندن الي جانب مساعد وزير الخارجية 'اليستر برث' و السفير البريطاني الجديد لدي طهران 'راب مكر'.
وقدم بعيدي نجاد خلال المراسم تهانيه بمناسبة العام الايراني الجديد واشار الي التصويت علي اليوم العالمي للنوروز من قبل الامم المتحدة في عام 2010 واضاف انه تم تسجيل يوم 21 مارس 'اليوم العالمي للنوروز' في الامم المتحدة.
وتابع قائلا ان النوروز ليس حدث ثقافي ايراني بل يتجذر في كافة انحاء المنطقة و هناك دول تحتفل بهذه المناسبة بما فيها جمهورية اذربيجان واوزبكستان و قرغيزيا و افغانستان و تركيا و هذا مؤشر علي اهمية النوروز.
واعرب عن أمله بان يبشر النوروز بارساء اسس الامن والسلام في المنطقة بأسرها و كذلك في العالم.
من جانبه وصف اليستر برث النوروز بانه فرصة للدبلوماسية و اجراء الحوار خدمة لاستتباب الامن و السلام في المنطقة.
وتخلل المراسم عزف الموسيقي الايرانية والتي لاقت ترحيب الحاضرين.
انتهي**1110**2344



برچسب ها

فرهنگي

عيد النوروز

لندن

اليوم العالمي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إقامة مراسم الإحتفال باليوم العالمي للنوروز في لندن

معظم المشاهدات

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

العام الايراني الجديد عام تعاون مكثف بين ايران والعراق

العام الايراني الجديد عام تعاون مكثف بين ايران والعراق

تصدير التفاح من ايران سجل رقماً قياسياً

مساعد وزيرالجهاد الزراعي:

تصدير التفاح من ايران سجل رقماً قياسياً

قائد الثورة: الجمهورية الاسلامية افشلت المخطط الامريكي في المنطقة

قائد الثورة: الجمهورية الاسلامية افشلت المخطط الامريكي في المنطقة

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة عصر اليوم في مرقد الامام الرضا (ع)

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة عصر اليوم في مرقد الامام الرضا (ع)

أحدث الأخبار

وفاة الكاتب و الفيلسوف الايراني داريوش شايكان

وفاة الكاتب و الفيلسوف الايراني داريوش شايكان

الاحتفال بعيد النوروز في البرازيل

الاحتفال بعيد النوروز في البرازيل

غارات تركیة قرب أربیل (شمال العراق) وأنباء عن ضحایا مدنیین

غارات تركیة قرب أربیل (شمال العراق) وأنباء عن ضحایا مدنیین

الكويت تؤكد علي حفظ علاقات إيران مع دول الخليج الفارسي

الكويت تؤكد علي حفظ علاقات إيران مع دول الخليج الفارسي

إقامة مراسم الإحتفال باليوم العالمي للنوروز في لندن

إقامة مراسم الإحتفال باليوم العالمي للنوروز في لندن

موضوعات مرتبط