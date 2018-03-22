إقامة مراسم الإحتفال باليوم العالمي للنوروز في لندن

واستضاف سفير ايران في لندن 'حميد بعيدي نجاد' المراسم التي شارك فيها عدد من السفراء المعتمدين لدي لندن الي جانب مساعد وزير الخارجية 'اليستر برث' و السفير البريطاني الجديد لدي طهران 'راب مكر'.

وقدم بعيدي نجاد خلال المراسم تهانيه بمناسبة العام الايراني الجديد واشار الي التصويت علي اليوم العالمي للنوروز من قبل الامم المتحدة في عام 2010 واضاف انه تم تسجيل يوم 21 مارس 'اليوم العالمي للنوروز' في الامم المتحدة.

وتابع قائلا ان النوروز ليس حدث ثقافي ايراني بل يتجذر في كافة انحاء المنطقة و هناك دول تحتفل بهذه المناسبة بما فيها جمهورية اذربيجان واوزبكستان و قرغيزيا و افغانستان و تركيا و هذا مؤشر علي اهمية النوروز.

واعرب عن أمله بان يبشر النوروز بارساء اسس الامن والسلام في المنطقة بأسرها و كذلك في العالم.

من جانبه وصف اليستر برث النوروز بانه فرصة للدبلوماسية و اجراء الحوار خدمة لاستتباب الامن و السلام في المنطقة.

وتخلل المراسم عزف الموسيقي الايرانية والتي لاقت ترحيب الحاضرين.

انتهي**1110**2344

