الرئيس روحاني يهنئ مراجع الدين بعيد النوروز

واجري الرئيس روحاني اتصالات منفصلة مع عدد من مراجع الدين بمن فيهم آية الله صافي كلبايكاني واية الله وحيد خراساني واية الله مكارم شيرازي، مقدما الشكر لهم لما قدموه من الدعم لبرامج الحكومة.

وعبر عن تمنياته بأن تتمكن ايران من تحقيق المزيد من الانجازات في العام الجديد و ذلك في ضوء توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وتعاون السلطات الثلاث و مختلف الاجهزة و المشاركة الشعبية وكذلك مواصلة سياسات الاقتصاد المقاوم لتحقيق فرص العمل و دعم الانتاج المحلي.

بدورهم هنأ مراجع الدين، الرئيس روحاني بالعام الجديد وثمنوا جهود الحكومة في العام المنصرم والعمل علي تقديم الخدمات للشعب سيما المحرومين.

انتهي**1110**2344

