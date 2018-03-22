وزیر الدفاع الكویتی: التعاون مع ایران ضروری

وخلال مراسم افتتاح ملتقي لفرص الاستثمار بالكویت بعنوان 'الكویت للاستثمار'، قال الشیخ ناصر صباح الاحمد الصباح: التعاون مطلوب مع إیران والعراق، فالكویت جاورت حضارتین انسانیتین كان لهما عطاء عظیم للعالم فأول الأحرف الأبجدیة بدأت فیهما ومرت علیهما وعلي الكویت اقدم الحضارات وأشهرها، مشدداً علي ضرورة التعایش مع هاتین الحضارتین.. إن لم تستطع التعایش مع جیرانك، فكیف ستعیش مع نفسك؟

وأوضح أن لهذه المنطقة أهمیة كبیرة، خصوصاً فی فتح آفاق التعاون مع دول الجوار، إذ ستصبح هذه المنطقة بیئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن.

وانطلقت اعمال ملتقي 'الكویت للاستثمار' یوم أمس الثلاثاء، بشعار فرص واعدة وتجاوز التحدیات الاقتصادیة عبر الاستثمار.

انتهي** 2344

