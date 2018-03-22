وزير البلدية والبيئة القطري: الشعب القطري لن ينسي مساعدات ايران

وعلي هامش المعرض الدولي للزراعة في الدوحة، اضاف الرميحي خلال لقائه مساعد وزير الجهاد الزراعي الايراني 'علي اكبر مهرفرد' ان ايران و إنطلاقا من مسؤولياتها الدولية اتخذت موقفا مشرفا من الحصار الاقتصادي علي قطر.

وتابع قائلا ان ايران تعرضت لبعض الضغوطات بسبب موقفها من الحصار علي قطر، إلا ان الشعب الايراني اثبت قوته فيما هناك بعض دول عربية في المنطقة باتت عاجرة عن فهم أهمية هذا الموضوع.

وفيما وصف ايران بانها قوة اقليمية أكد الرميحي اننا بحاجة اليها لايجاد التوازن الاقليمي معلنا بذلك ان الدول العربية في المنطقة اكثرها تفتقر الي التجربة السياسية ورغم انها نالت الاستقلال قبل اربعين او خمسين عاما لازالت عاجزة عن المواجهة مع الاخرين لذلك نفتخر بايران و قدراتها.

ونوه الي ما حققته ايران من الانجازات في مختلف المجالات و دعا رجال الاعمال و اصحاب الصناعات فيها الي زيارة قطر و قال نحن نرحب بهم.

واشاد وزير البلدية والبيئة القطري بمواقف ايران تجاه الحصار المفروض علي بلاده و قال انها خصصت ثلاثة او اربعة من موانئها لتصدير السلع الي قطر حيث يتم ارسال السلع الي تركيا و باكستان و من هنا الي ايران سيما مينائي بوشهر و بندرعباس ثم تدخل إلي قطر دون اي مشكلة.

وفي جانب اخر من تصريحاته اعرب الرميحي عن عدم رضاه من حجم التبادل التجاري بين البلدين و اضاف ان اجمالي قيمةَ استيراد قطر من الخضروات يبلغ ثلاثة مليارات و نتوقع أن تبلغ حصة ايران منه مليار دولار علي الاقل .

واشار الي ازدهار عمليات البناء في قطر تمهيدا لاستضافة كأس العالم في عام 2022 و اضاف ان ايران كونها تعد احد اكبر منتجي الصلب في العالم قادرة علي مساعدتنا في هذا المجال الي حد كبير.

واضاف ان المسافة التي تبعد قطر عن تركيا تبلغ اربعة الاف كيلومترات فيما المسافة مع ايران تبلغ 180 كيلومترا فقط وهذا سيسهم في توثيق التعاون معها اكثر فاكثر.

من جانبه قدم مساعد وزير الجهاد الزراعي الايراني خلال اللقاء شكره للحكومة القطرية لما قدمت من المساعدات لمشاركة ايران في المعرض الدولي للزراعة في الدوحه.

وقدم 'مهرفرد' شرحا حول ما تتمتع به ايران من الامكانيات في مجال الزراعة وتربية المواشي والبستنة معلنا استعدادها للاستثمار في قطر.

كما قدم دعوة لوزير البلدية و البيئة القطري لزيارة ايران والتي لاقت ترحيبا من الاخير.

انتهي**1110**2344

