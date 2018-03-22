هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب جنوب ايران

طهران / 22 اذار /مارس /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات علي مقياس ريختر للمرة الثالثة يوم امس الاربعاء وفجر اليوم الخميس ضواحي مدينة تخت بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وافاد تقربر لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في ضواحي مدينة تخت بمحافظة هرمزكان عند الساعة الثانية و 56 دقيقة و 3 ثوان من فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (الساعة الحادية عشرة و 26 دقيقة و 3 ثوان مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).
ووفقا لهذا التقرير بان الهزة الارضية وقعت عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.52 والطول الشرقي 56.81 درجة وفي عمق 15 كم من سطح الارض.
ووقعت الهزة علي بعد 17 كم من مدينة تخت و 64 كم من مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.
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هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب جنوب ايران

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