محكمة عسكرية إسرائيلية تقضي بسجن عهد التميمي ووالدتها 8 أشهر

طهران / 22 اذار /مارس /ارنا-
قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، مساء الأربعاء، في حكم نهائي بسجن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، 8 شهور بتهمة 'إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته'، كما حكمت المحكمة نفسها علي والدة عهد بالسجن 8 اشهر بالتهمة ذاتها.

وأفادت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، بأن محكمة 'عوفر' غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، قبلت بصفقة توصلت إليها النيابة العسكرية الإسرائيلية وفريق الدفاع عن التميمي، تقضي بموجبها الأخيرة 8 أشهر في السجن.

كما تضمن قرار المحكمة حبس التميمي 8 أشهر أخري 'مع وقف التنفيذ'، ويتم تطبيقها في حال ارتكبت أيا من المخالفات المدرجة بالحكم (لم يعلن عنها) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلي غرامة قدرها 1500 دولار.

وأشارت الصحيفة أن الصفقة التي تمت خلال جلسة لمحاكمة التميمي عقدت الاربعاء في محكمة 'عوفر'، تتضمن اعتراف الفتاة الفلسطينية بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، ومهاجمة الجنود الإسرائيليين في 5 حوادث أخري.

كما قضت المحكمة الإسرائيلية نفسها بسجن والدتها ناريمان التميمي لمدة 8 أشهر، ودفع غرامة مالية قدرها 6 آلاف شيقل (نحو 1700 دولار)، بتهمة إعاقة عمل جندي ومهاجمته.

وبحسب 'الأناضول'، فقد أضافت المحكمة لقرارها أيضا السجن 7 أشهر 'مع وقف التنفيذ' بحق ناريمان التميمي، في حال ارتكبت أيا من المخالفات المدرجة بالحكم (لم تعلن عنها)، خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جانبه، علق باسم التميمي والد الفلسطينية المعتقلة 'عهد'، وزوج 'ناريمان'، علي قراري المحكمة الإسرائيلية بالقول، إن 'المحاكمة مجرد مبرر رسمي لتنفيذ عقوبة يقرها الأمن الإسرائيلي'.

وأضاف التميمي للأناضول، أن 'معنويات عهد ووالدتها كانت مرتفعة خلال المحاكمة'.

واعتقلت القوات الإسرائيلية التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر / كانون الأول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلا، وفق إحصاءات فلسطينية رسمية.



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محكمة عسكرية إسرائيلية تقضي بسجن عهد التميمي ووالدتها 8 أشهر

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