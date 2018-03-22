الدفاع الجوي اليمني يعلن إصابة طائرة حربية للعدوان من نوع `اف 15`

وأكد مصدر عسكري لـ ' المسيرة نت ' أن الطائرة التي تم إصابتها في أجواء صعدة من طراز F15، وكانت تقوم بقصف مناطق سكنية في المحافظة.



وكان طيران العدوان قد دمر في وقت سابق من يوم امس منزلين وأحدث أضرارا في ممتلكات المواطنين جراء الغارات التي استهدفت منطقة آل الشيخ بمديرية منبه بالمحافظة.



يُذكر أن قوات الدفاع الجوي في اليمن أعلنت في 8 يناير المنصرم إصابة طائرة F15 تابعة للعدوان في أجواء العاصمة صنعاء بصاروخ أرض جو، بالإضافة إلي إسقاط طائرة من نوع 'تورنيدو' في 7 يناير المنصرم تابعة للعدوان في مديرية كتاف بأجواء محافظة صعدة أثناء قصفها لأهداف مدنية.

انتهي ** 2342

