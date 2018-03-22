صالح الصماد: المال السعودي اشتري مواقف كثير من الدول

طهران / 22 اذار /مارس /ارنا-
اكد رئيس المجلس السياسي الأعلي في اليمن صالح الصماد الأربعاء خلال لقائه بالعاصمة صنعاء المبعوث الخاص لوزير خارجية السويد، ان المال السعودي اشتري مواقف كثير من الدول التي لم تحرك ساكنا.

وناقش الصماد خلال لقائه المبعوث الخاص لوزير الخارجية السويدي هانس بيتر سبمتاباي الذي يزور اليمن حاليا، تطورات الأوضاع علي الساحة اليمنية في ظل تصعيد دول العدوان واستمرار استهداف المدنيين وتدمير الموانئ والطرق والجسور وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية وانعكاسات ذلك علي الجانب الإنساني وتفاقم معاناة اليمنيين.

وأكد الصماد أن مملكة السويد مسالمة ولها مواقف إيجابية في الوقوف إلي جانب الدول المستضعفة، بالرغم من أن هناك دولا كبري أغمضت عيناها عما يجري للشعب اليمني من جرائم ومجازر يندي لها الجبين.

وقال ' إن المال السعودي اشتري مواقف كثير من الدول، التي لم تحرك ساكنا، بل ظلت هذه الدول صامته إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار بحق ملايين اليمنيين، بالإضافة إلي الجرائم التي طالت الأطفال والنساء، والتدمير الممنهج للبنية التحتية ومقدرات البلاد '.

وأضاف 'وبشأن التفاهمات قدمنا منتهي التنازلات من خلال محطات المفاوضات وكانت دول العدوان ترفض كل ذلك وموقفنا مع السلام ولا نزال نمد أيدينا إلي السلام المشرف '.

وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلي في اليمن إلي أن نجاح المبعوث الأممي الجديد مرهون بحياديته بين كافة الأطراف وأن يكون هناك إطار يتم التفاوض عليه.

من جانبه عبر المبعوث الخاص لوزير الخارجية السويدي عن تطلعه في أن يري اليمن وقد تحقق له السلام وعودة الأمن والاستقرار في ظل يمن موحد قادر علي تجاوز كل الصعوبات.

وأشار إلي ما يتمتع به اليمانيين من عزة في النفس رغم الآلام التي أصابته جراء الحرب والأوضاع المتردية منذ ثلاث سنوات، لافتا إلي أهمية التعاطي الايجابي مع المبعوث الأممي الجديد بما يمكنه من الاضطلاع بمهمته المناطة به في الوصول إلي تسوية تعزز من وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
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صالح الصماد: المال السعودي اشتري مواقف كثير من الدول

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