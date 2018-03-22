تسرب الغاز وراء الانفجار في شركة الصلب في هرمزكان جنوب ايران

بندرعباس / 22 اذار / مارس /ارنا-
اعلن مدير شؤون السلامة والصحة والبيئة في شركة الصلب في هرمزكان جنوب ايران بان التحقيقات اثبتت بان تسرب الغاز كان السبب في الانفجار الذي وقع في مختبر الشركة بعد ظهر يوم امس الاربعاء.

وقال علي اكبر محمود صالحي في تصريح للصحفيين الاربعاء، ان الانفجار ادي الي الاضرار بعدد من الجدران خارج المختبر الا ان مبني المختبر نفسه لم تلحق به اضرار جادة.
واضاف، ان الحادث لم يخل ايضا بوتيرة الانتاج في الشركة وان الانتاج جار بصورة طبيعية في الافران وخطوط الصب.
واوضح صالحي بان 4 اشخاص اصيبوا في الحادث حيث نقلوا الي مستشفي 'الشهدي محمدي' في بندرعباس ومن ثم غادروها بعد تلقي العلاج اللازم.
يذكر ان حريقا شب في الساعة 15:18:00 بالتوقيت المحلي يوم امس الاربعاء (11:48:00 بتوقيت غرينتش) في احد مباني مختبر شركة الصلب في هرمزكان جنوب ايران.
واصيب جراء الحادث 7 اشخاص تمت معالجة 3 منهم ميدانيا فيما نقل الاربعة الاخرون الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
وتعتبر شركة الصلب في هرمزكان ثاني اكثر مصنع لانتاج الصلب في ايران.
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اقتصاد

شركة الصلب في هرمزكان

انفجار في المختبر

تسرب الغاز

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تسرب الغاز وراء الانفجار في شركة الصلب في هرمزكان جنوب ايران

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تسرب الغاز وراء الانفجار في شركة الصلب في هرمزكان جنوب ايران

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