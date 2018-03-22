مصرع 3 باكستانيين اثر انفجار لغم في الحدود مع ايران

اسلام آباد / 22 اذار /مارس /ارنا-
لقي 3 اشخاص علي الاقل مصرعهم واصيب طفل بجراح بالغة اثر انفجار لغم عليهم في الحدود الباكستانية الايرانية.

وافاد الموقع الالكتروني لوكالة 'اكسبرس تريبيون' الباكستانية ان هذا الحادث وقع في منطقة 'تشغي' بولاية بلوجستان الباكستانية حيث لقي فيه 3 اشخاص علي الاقل مصرعهم واصيب طفل بجراح بالغة.
وحسب مسؤولين في ولاية بلوجستان الباكستانية، فان سيارة كانت تحمل امراتين وطفلا قد مرت علي لغم ما ادي الي انفجاره ومصرع السائق والمراتين واصابة الطفل بجراح بالغة.
ووفقا لمصادر مطلعة فان هؤلاء الافراد كانوا يعتزمون العبور من الحدود الباكستانية الايرانية بصورة غير مشروعة.
وبناء علي الانباء الواردة فقد شرعت الاجهزة الامنية الباكستانية بتحقيقاتها وتم نقل القتلي للطب العدلي والطفل الي المستشفي لغرض العلاج.
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مصرع 3 باكستانيين اثر انفجار لغم في الحدود مع ايران

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