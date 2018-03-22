مصرع 3 باكستانيين اثر انفجار لغم في الحدود مع ايران

وافاد الموقع الالكتروني لوكالة 'اكسبرس تريبيون' الباكستانية ان هذا الحادث وقع في منطقة 'تشغي' بولاية بلوجستان الباكستانية حيث لقي فيه 3 اشخاص علي الاقل مصرعهم واصيب طفل بجراح بالغة.

وحسب مسؤولين في ولاية بلوجستان الباكستانية، فان سيارة كانت تحمل امراتين وطفلا قد مرت علي لغم ما ادي الي انفجاره ومصرع السائق والمراتين واصابة الطفل بجراح بالغة.

ووفقا لمصادر مطلعة فان هؤلاء الافراد كانوا يعتزمون العبور من الحدود الباكستانية الايرانية بصورة غير مشروعة.

وبناء علي الانباء الواردة فقد شرعت الاجهزة الامنية الباكستانية بتحقيقاتها وتم نقل القتلي للطب العدلي والطفل الي المستشفي لغرض العلاج.

انتهي ** 2342

