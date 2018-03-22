الجزائر تعلن قائمة لاعبيها لمواجهة منتخب إيران لكرة القدم

الجزائر / 22 آذار / مارس / إرنا-أعلن مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم رابح ماجر، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين الذين سيلعبون المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الجزائري لكرة القدم بنظيره الإيراني، في 27 آذار / مارس بمدينة 'غراتس' بالنمسا.

وتميزت قائمة المنتخب الجزائري التي ستواجه المنتخب الإيراني في هذا اللقاء الودي بعودة 'السعيد بلكالام'، بعد أن غاب عن التشكيلة، منذ فترة المدرب الفرنسي “كريستيان غوركوف” في 2015.
وشهدت قائمة المنتخب الجزائري عودة اللاعب 'نبيل بن طالب'، بعد أن غاب عن المبارتين الماضيتين بسبب الإصابة.
واستبعد رابح ماجر اللاعب 'سفيان فيغولي'، وحارس المرمي 'رايس مبولحي' (فريق الاتفاق السعودي) رغم تألقهما مع نادييهما.
ويحتضن ملعب '5 جويلية 1962' مباراة المنتخب الوطني مع تنزانيا، مساء الـ 22 من مارس الحالي. وبعد خمسة أيّام من ذلك، يتقابل 'الخضر' مع نظرائهم من إيران، بِمدينة غراتس النمساوية.
القائمة النهائية:
حراس المرمي:
فوزي شاوشي – عبد القادر صالحي – توفيق موساوي
الدفاع:
السعيد بلكالام– رامي بن سبعيني – عيسي ماندي – فاروق شافعي – سليم بوخنشوش – مختار بن موسي – نعماني
الوسط:
كارل مجاني –– زين الدين فرحات – عبد المؤمن جابو – إسماعيل بن ناصر – نبيل بن طالب – سفير تايدر – سليم بوخنشوش – بلخير
الهجوم:
إسلام سليماني– رياض محرز – العربي هلال سوداني- ياسين براهيمي.

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الجزائر تعلن قائمة لاعبيها لمواجهة منتخب إيران لكرة القدم

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