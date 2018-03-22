قاسمي: الامن في المنطقة يتحقق في ظل تعاون جميع الدول

وفي الرد علي سؤال لمراسل 'ارنا' حول تصريح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي في حفل افتتاح ملتقي لفرص الاستثمار في الكويت، قال قاسمي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر دوما العلاقة مع الجيران اولوية اولي في سياستها الخارجية للتعاون وتري بان المنطقة المتقدمة والقوية والآمنة لن تتبلور سوي بالمشاركة والتعاون الجماعي من قبل الجيران كلهم.

واضاف، انه في عالم اليوم المترابط، انما يتحقق الرخاء والتنمية والتقدم الاقتصادي في دول المنطقة بآليات جماعية ومعالجة الخلافات عبر الحوار وفي ظل مشاركة جميع دول المنطقة وان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة دوما لاتخاذ الخطي في هذا المسار.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قد اكد ان التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ضروري باعتبارها جارا ذا حضارة عريقة.

وخلال مراسم افتتاح ملتقي لفرص الاستثمار بالكويت بعنوان 'الكويت للاستثمار'، قال الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح: التعاون مطلوب مع إيران والعراق، فالكويت جاورت حضارتين انسانيتين كان لهما عطاء عظيم للعالم فأول الأحرف الأبجدية بدأت فيهما ومرت عليهما وعلي الكويت اقدم الحضارات وأشهرها، مشدداً علي ضرورة التعايش مع هاتين الحضارتين.. إن لم تستطع التعايش مع جيرانك، فكيف ستعيش مع نفسك؟ .

وأوضح أن لهذه المنطقة أهمية كبيرة، خصوصاً في فتح آفاق التعاون مع دول الجوار، إذ ستصبح هذه المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن.

انتهي ** 2342

