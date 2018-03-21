قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة امام زوار مرقد الامام الرضا (ع) بمشهد

طهران/21 اذار/مارس/ارنا – في اليوم الاول من السنة الايرانية الجديدة (سنة 1397) القي كلمة قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء كلمة امام الحشود الغفيرة من زوار ضريح الامام علي بن موسي الرضا (ع) بمدينة مشهد (شمال شرق).

وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل كلمة قائد الثورة الاسلامية.
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قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة امام زوار مرقد الامام الرضا (ع) بمشهد

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