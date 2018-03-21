مساعد وزيرالجهاد الزراعي:

تصدير التفاح من ايران سجل رقماً قياسياً

طهران/21 آذار/ مارس – إرنا – أفاد مساعد وزير الجهاد الزراعي الايراني، بأنّ تصدير التفاح الايراني تجاوز حجم الـ535 الف طن حتي العاشر من آذار 2018 محطماً بذلك رقماً قياسياً لم يسبق له مثيل.

وأضاف محمد علي طهماسبي بأنّ أكبر نسبة من هذه الصادرات كانت الي الهند وباكستان والعراق وافغانستان وروسيا، وتوقع الخبراء بأن يبلغ حجم صادرات التفاح الايراني 700 الف طن لو استمرت هذه العملية الانتاجية والتصديرية علي ما هي عليه، عازياً ذلك الي اتخاذ سياسات سليمة من جانب وزارة الجهاد الزراعي في هذا الشأن.
كما أعلن طهماسبي عن انتاج 22 مليون و45 الف طن من المحاصيل البستانية وفي البيوت المحمية من ابريل 2017 حتي آذار هذا العام لافتاً الي الخطة السادسة للتنمية التي ستزيد مساحة الزراعة المحمية حتي 18 الف و500 هكتاروفقاً للخطة العشرينية لايران.
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اقتصاد

تصدير التفاح من ايران

بلوغ رقم قياسي

تنمية الزراعة المحمية

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تصدير التفاح من ايران سجل رقماً قياسياً

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