الجعفري يبلغ الخارجية التركية رفض العراق القيام بعمليات عسكرية علي اراضيه وخرق الحدود

وقال مكتب الجعفري في بيان، ان 'وزير الخارجيَّة إبراهيم الجعفريّ استقبل في بغداد وكيل وزير الخارجيَّة التركيَّة أحمد يلدز والوفد المُرافِق له'، مبينا انه 'جري استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأنقرة، وسُبُل تعزيزها، وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين'.

واكد الجعفري ان 'العراق طوي صفحة المُواجَهة مع عصابات داعش الإرهابيَّة، وحقق انتصارات كبيرة، وحرَّر أراضيه واليوم يعمل علي إعادة بناء، وإعمار المُدُن'، مشيرا الي انه 'أمامنا فرص لتعزيز التعاون المُشترَك، وزيادة حجم الاستثمار، والتبادل التجاريِّ بين البلدين'.

وشدد الجعفري 'علي أهمِّـيَّة الاستمرار بزيادة حجم الإطلاقات المائيَّة، لما لها من أثر كبير علي العديد من القطاعات الحيويَّة في العراق'، لافتا الي ان 'ستراتيجيَّة العلاقات العراقـيَّة قائمة علي تعزيز المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، والحفاظ علي السيادة، وعدم التدخـُّل في الشُؤُون الداخليَّة للدول'.

وتابع ان 'العراق لن يسمح بتواجُد أيِّ قوات علي أراضيه تقوم بعمليَّات عسكريَّة في أيِّ دولة من دول الجوار'، موضحا انه 'في الوقت الذي نحرص فيه علي عمق العلاقات العراقـيَّة-التركيَّة، إلا أنـَّنا نرفض رفضاً قاطعاً خرق القوات التركيَّة للحُدُود العراقـيَّة، ونُجدِّد تأكيدنا علي ضرورة انسحاب القوات التركيَّة من مدينة بعشيقة'.

ودعا الجعفري الي 'الاستمرار بالتنسيق، والتعاون لحلِّ الأزمات التي تمرُّ بها عُمُوم المنطقة، وعودة الأمن، والاستقرار، وتجاوز التحدِّيات التي تواجهها'.

المصدر : وكالات

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