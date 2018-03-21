توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مشهد للعلوم الطبية وجامعة مونستر الألمانية

و وقع هذه المذكرة عن الجانب الايراني الدكتور محمد اعتضاد رضوي المساعد التعليمي لجامعة مشهد للعلوم الطبية وعن الجانب الألماني البروفسور والتر اشتامر رئيس مركز جراحة الأعصاب التابع لجامعة مونستر.

ومن المحاور الاُخري المتفق عليها في المذكرة هي القيام بأبحاث مشتركة وطبع مقالات وتبادل الاساتذة وطلاب الجامعات وإقامة دورات تعليمية قصيرة الأمد إضافة الي توجيه دعوات للمشاركة الثنائية في الملتقيات والندوات المقامة في البلدين.

علماً بأنّ جامعة مونستر الألمانية تعتبر من أكبر الجامعات الألمانية وأشهر مراكز الأبحاث علي الصعيد الاوروبي والعالمي.

إنتهي** ع ج**2344

