قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة عصر اليوم في مرقد الامام الرضا (ع)

ومن المقرر ان يلقي قائد الثورة هذه الكلمة في الساعة الثالثة من عصر اليوم امام حشود الزوار بمناسبة بدء العام الايراني الجديد (الهجري الشمسي 1397) كما في كل عام، ويتناول فيها أهم القضايا الداخلية والخارجية.

و بمناسبة عيد النوروز وبداية السنة الإيرانية الجديدة وجَّه قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي مساء امس كلمةً بارك من خلالها للشعب الإيراني بحلول السنة الجديدة وقيّم من خلالها السنة الماضية، كما أعلن سماحته عن شعار السنة الجديدة حيث قال سماحته: أعلن أن شعار هذه السنة هو 'دعم البضائع الإيرانية' أي أنّ قضيتنا الرئيسية هذه السنة هي القضية الاقتصادية ومعيشة الناس. علي الجميع أن يسعوا ويعملوا، والمحور هو الإنتاج الوطني.

انتهي** 2344

