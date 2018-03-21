قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة عصر اليوم في مرقد الامام الرضا (ع)

طهران/ 21 اذار/ مارس/ ارنا - يلقي قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي كلمة اليوم الاربعاء في مرقد الامام علي بن موسي الرضا (ع) بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرق ايران).

ومن المقرر ان يلقي قائد الثورة هذه الكلمة في الساعة الثالثة من عصر اليوم امام حشود الزوار بمناسبة بدء العام الايراني الجديد (الهجري الشمسي 1397) كما في كل عام، ويتناول فيها أهم القضايا الداخلية والخارجية.
و بمناسبة عيد النوروز وبداية السنة الإيرانية الجديدة وجَّه قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي مساء امس كلمةً بارك من خلالها للشعب الإيراني بحلول السنة الجديدة وقيّم من خلالها السنة الماضية، كما أعلن سماحته عن شعار السنة الجديدة حيث قال سماحته: أعلن أن شعار هذه السنة هو 'دعم البضائع الإيرانية' أي أنّ قضيتنا الرئيسية هذه السنة هي القضية الاقتصادية ومعيشة الناس. علي الجميع أن يسعوا ويعملوا، والمحور هو الإنتاج الوطني.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

قائد الثورة الاسلامية

مرقد الامام الرضا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة عصر اليوم في مرقد الامام الرضا (ع)

معظم المشاهدات

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

واشنطن ولندن تضغطان علي الرياض للتقارب مع بغداد

قاسمی : مزاعم بن سلمان حول وجود قادة القاعدة فی إیران كذبة كبیرة

قاسمی : مزاعم بن سلمان حول وجود قادة القاعدة فی إیران كذبة كبیرة

ظريف يرد علي اساءات ترامب

ظريف يرد علي اساءات ترامب

ظریف : نحو نموذج أمنی جدید فی المنطقة

ظریف : نحو نموذج أمنی جدید فی المنطقة

كلمة قائد الثورة بمناسبة بدء السنة الايرانية الجديدة

كلمة قائد الثورة بمناسبة بدء السنة الايرانية الجديدة

أحدث الأخبار

تصدير التفاح من ايران سجل رقماً قياسياً

مساعد وزيرالجهاد الزراعي:

تصدير التفاح من ايران سجل رقماً قياسياً

العام الايراني الجديد عام تعاون مكثف بين ايران والعراق

العام الايراني الجديد عام تعاون مكثف بين ايران والعراق

الجعفري يبلغ الخارجية التركية رفض العراق القيام بعمليات عسكرية علي اراضيه وخرق الحدود

الجعفري يبلغ الخارجية التركية رفض العراق القيام بعمليات عسكرية علي اراضيه وخرق الحدود

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مشهد للعلوم الطبية وجامعة مونستر الألمانية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مشهد للعلوم الطبية وجامعة مونستر الألمانية

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة عصر اليوم في مرقد الامام الرضا (ع)

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة عصر اليوم في مرقد الامام الرضا (ع)

موضوعات مرتبط