رئيس الجمهورية : علينا الاستعداد لخلق تحول اقتصادي هائل

طهران/21 آذار/ مارس – إرنا – قال رئيس الجمهورية حسن روحاني علينا جميعاً الاستعداد لخلق تحول اقتصادي هائل وانتاج محلي واسع النطاق وتقدم اقتصادي يزيد ثروات البلاد.

وقدم روحاني علي هامش زيارة تفقدية قام بها لإحدي شركات انتاج الأدوية اليوم الاربعاء، التهاني بمناسبة العام الايراني الجديد معرباً عن أمله بأن تعم البركة جميع فئات الشعب الايراني وأن تشهد البلاد تحولاً وتطوراً ينعكس ايجاباً علي الحالة المعيشية للمواطنين وبلوغ البلد انتعاشاً اقتصادياً وازدياداً في توفير فرص العمل للشباب في شتي المجالات الاجتماعية والثقافية.
وأكّد روحاني خلال هذه الزيارة علي ضرورة منافسة الاسواق العالمية في قطاع انتاج الدواء بمعايير جودة عالية تؤهل ايران لتصديرمنتجاتها الدوائية مشيراً إلي اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص وبالقطاعات القائمة علي المعرفة.
وقال روحاني: إنني خلال رسالة التهنئة المتلفزة التي وجهتها الي الشعب الايراني بمناسبة حلول السنة الجديدة الشمسية ناشدتُ المستثمرين المحليين والأجانب بتوظيف رؤوس أموالهم داخل البلاد لصالح مشاريع تعود بالنفع علي الشعب واصفاً الشباب اليد العاملة التي تبني وتعمر البلاد مع التأكيد علي متابعة مطالب الشريحة الشابة والتخطيط لمستقبلها وتوفير فرص العمل لها وحفظ تواصلها بالتطورات العالمية.
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اجتماعي

حسن روحاني

خلق تحول عظيم

الإهتمام بالشباب ومستقبلهم

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رئيس الجمهورية : علينا الاستعداد لخلق تحول اقتصادي هائل

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