رئيسة وزراء بريطانيا ووزير خارجيتها يهنئان بعيد النوروز

وافاد مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، ان تريزا ماي، اضافت ان النوروز يعد فرصة ليجتمع الناس مع احبائهم والتفكر بمستقبلهم بالتَبَصُّر بالعام الذي مضي .

وتمنت تيرزا ماي لجميع الشعوب التي تحتفل ببدء العام الهجري الشمسي وعيد النوروز، لهم موفور الصحة والسلامة والنجاح.

كما هنأ وزير الخارجية البريطاني بوريس جانسون بدء العام الايراني الجديد، وقال ان عيد النوروز يتزامن مع بدء فصل الربيع للاحتفال بعام جديد مفعم بالصداقة والسلام .

واضاف جانسون: في كل مكان وبأي شكل تحتفلون به بعيد النوروز، أقدم لكم أحر التهاني لكم ولأحبائكم وأتمني لكم سنة طيبة.

انتهي** 2344

